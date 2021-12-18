Померла найстаріша жінка Китаю: їй було 134 роки

До останніх днів Аліміхан Сейті не мала жодних помічників.

У Китаї в селищі Кумушерик померла найстаріша мешканка країни, представниця уйгурської національної меншини Аліміхан Сейті — їй було 134 роки, повідомило китайське агентство Сіньхуа.

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У 2013 році Аліміхан Сеїті очолила список найстаріших людей Китаю за версією Китайської асоціації геронтології та геріатрії.

Взагалі Кумушерик відомий довгожителями. Бабуся не мала якихось особливих секретів довголіття: просто вела активний спосіб життя — любила прогулянки, господарювала і допомагала онукам дбати про правнуків.

Відомо, що рідня Алімахи Сейті оточувала її любов'ю та турботою. У місті, де проживала рекордсменка з довголіття, влада дбає про здоров'я громадян і про те, щоб люди жили якнайдовше. А саме в Кумушеріку щороку людям за 60 проводять медичні обстеження, надають їм пільги та індивідуальні ліки.

Варто зазначити, що низка світових ЗМІ поставила під сумнів правдивість інформації про дату народження жінки. Зокрема, у своєму репортажі ВВС писало, що записи про народження у віддалених регіонах Китаю в 19 столітті були надто недостовірними.

Нагадаємо, в Італії померла найстарша жінка Європи – 116-річна Марія Джузеппіна Робуччі. Вона народилася 20 березня 1903 року.