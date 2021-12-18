Умерла самая старая женщина Китая: ей было 134 года

До последних дней Алимихан Сейти не имела никаких помощников.

В Китае в поселке Кумушерик скончалась самая старая жительница страны, представительница уйгурской национального меньшинства Алимихан Сейти — ей было 134 года, сообщило китайское агентство Синьхуа.

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В 2013 году Алимихан Сеити возглавила список самых старых людей Китая по версии Китайской ассоциации геронтологии и гериатрии.

Вообще Кумушерик известен долгожителями. Бабушка не имела каких-то особенных секретов долголетия: просто вела активный образ жизни — любила прогулки, вела хозяйство и помогала внукам заботиться о правнуках.

Известно, что родня Алимахи Сейти окружала ее любовью и заботой. В городе, где проживала рекордсменка по долголетию, власть заботиться о здоровье граждан и о том, чтобы люди жили как можно дольше. А именно в Кумушерике ежегодно людям за 60 проводят медицинские обследования, предоставляют им льготы и индивидуальные лекарства.

Стоит отметить, что ряд мировых СМИ подвергли сомнению правдивость информации о дате рождения женщины. В частности, в своем репортаже BBC писало, что записи о рождении в отдаленных регионах Китая в 19 веке были слишком недостоверны.

Напомним, в Италии скончалась самая пожилая женщина Европы – 116-летняя Мария Джузеппина Робуччи. Она родилась 20 марта 1903 года.