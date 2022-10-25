Самый грязный человек Индии умер после первого купания за последние 60 лет, — The Guardian

Аму Хаджи, по словам местных жителей, в молодости пережил эмоциональные травмы, которые вынудили его отказаться от принятия душа.

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Иранский отшельник Аму Хаджи, признанный самым грязным человеком Ирана, скончался через несколько месяцев после первого принятия душа за последние десятки лет. Об этом пишет британское издание The Guardian, ссылаясь на местные СМИ.

По данным журналистов, отшельник Аму Хаджи скончался в возрасте 94 лет.

Житель Ирана, который не принимал душ последние 60 лет, был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый грязный человек Республики. Аму Хаджи, как отмечает издание, скончался в деревне Дейгях в южной провинции Фарс в воскресенье, 24 октября.

"Отшельник, покрытый сажей и живущий в хижине из шлакоблока, не мылся водой и мылом более 60 лет. Жители деревни сказали, что в молодости он пережил эмоциональные травмы, которые вынудили его отказаться от принятия душа. В 2014 году газета Tehran Times писала, что Аму Хаджи ел убитых на дорогах животных, курил трубку, наполненную экскрементами животных, и считал, что чистота сделает его больным", — говорится в материале The Guardian.

Несколько месяцев назад жители иранской деревни, по словам журналистов, уговорили Аму Хаджи впервые принять душ за последние 60 лет. После смерти отшельника титул самого грязного человека Ирана может перейти Кайлашу Сингху, который не мылся как минимум три десятилетия. Свою позицию мужчина объяснял тем, что отказ от душа поможет "решить все проблемы, стоящие перед иранской нацией".

"Каждый вечер, когда собираются жители деревни, Кайлаш разжигает костер, курит марихуану и, стоя на коленках, молится Богу Шиве", — писали местные СМИ об отшельнике, который, как и Аму Хаджи, отказался от принятия душа.

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