"Только раз в месяц": женщина разводится с мужем после 40 дней брака

Жена покинула супружеское жилье и вернулась к своей семье. Вскоре после этого она подала жалобу в местный участок полиции, чтобы вернуть приданое.

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Недавно женщина из Агры, что в индийском штате Уттар-Прадеш, подала на развод со своим мужем Раджашем, с которым прожила всего 40 дней. Свое решение она объяснила тем, что любимый "моется лишь 1-2 раза в месяц", из-за чего их интимные отношения сошли на нет. Об этом пишет издание Oddity Central.

Неназванная женщина обратилась в местный центр семейного консультирования с жалобой на плохую личную гигиену благоверного. По ее словам, муж редко принимает душ и носит грязную одежду. Именно это стало причиной развода всего после 40 дней брака.

Женщина подала на развод после 40 дней брака Фото: Freepic

Отвечая на вопросы сотрудников консультационного центра, Раджаш признался, что действительно купается довольно редко, но раз в неделю окропляет тело Гангаджалом (святой водой из реки Ганг).

В конце концов, жена покинула супружеское жилье и вернулась к своей семье. Вскоре после этого ее семья подала жалобу в местный участок полиции, чтобы вернуть приданое. Оскорбленная индианка заявила, что за последние 40 дней Раджаш мылся 6 раз — это немного больше, чем обычно, но только потому, что она на этом настаивала.

Услышав о разводе, муж пообещал заняться своей гигиеной и даже мылся каждый день, но семья женщины была неумолима.

Напомним, ранее Фокус писал, что иранский отшельник Аму Хаджи, признанный самым грязным человеком Ирана, умер через несколько месяцев после первого приема ванны за последние десятки лет.

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