Самый короткий брак в истории: пара рассталась через три минуты после бракосочетания

Сразу после церемонии жених назвал свою жену "глупой" из-за того, что та споткнулась. Девушка разозлилась и пошла к судье, чтобы тот расторг брак.

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В Кувейте пара развелась через три минуты после объявления их мужем и женой. Об этом пишет издание Mirror.

Отметили, что на развод подала женщина из-за того, что муж обозвал ее сразу после свадебной церемонии.

После бракосочетания пара выходила из здания суда, однако невеста споткнулась. В свою очередь мужчина не поддержал ее, а лишь назвал "глупой". Девушка сильно разозлилась и требовала от судьи немедленно расторгнуть брак. Судья согласился на через три минуты после бракосочетания аннулировал брак.

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В издании сообщили, что пара даже не вышла из здания суда как муж и жена. Поэтому это считается самым коротким браком в истории Кувейта. Пользователи соцсетей поддержали женщину и заявили, что она сделала правильно. В частности, в сети написали, что лучше оставить мужа, если он так себя ведет с самого начала.

"Брак без уважения — неудачный с самого начала", — подчеркнул другой пользователь Twitter.

Напомним, парень сделал предложение своей девушке на похоронах ее матери, которая умерла из-за рака молочной железы четвертой стадии. По словам парня, он осознал, что "жизнь слишком коротка", а значит решил поспешно жениться. Кроме того, он и раньше носил кольцо, чтобы в нужное время сделать предложение, однако девушка матери не скрывала, что не любит парня, а потому не одобрила бы женитьбу.

В Канаде женщина вышла из комы за четыре дня до собственной свадьбы. Она не могла даже стоять без ходунков, однако все же решила не отменять свадьбу. Невеста ежедневно училась заново ходить и смогла пройти к венцу со своим отцом без ходунков.