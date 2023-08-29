В Канаде женщина, очнувшись после комы, сразу вышла замуж (видео)

Сара отправилась на плановую операцию за две недели до свадьбы, но в какой-то момент что-то пошло не так.

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33-летняя Сара Кемпинска из Канады показала всему миру, что если есть заветная цель, то даже кома не станет препятствием к ее достижению, пишет CBS.

Девушка мечтала о свадьбе два года, и за две недели перед самым главным торжеством в ее жизни решила лечь на плановую операцию в Лондоне (Онтарио, Канада). Процедура проводилась по поводу аутоиммунного заболевания – гранулематоза с полиангиитом. Редкое заболевание вызывает воспаление мелких кровеносных сосудов в различных частях тела, сужая кровоток и вызывая проблемы с дыханием. Сара устраняла их хирургическим путем каждые несколько лет после того, как в 2015 году ей поставили диагноз.

Однако в этот раз все пошло не по плану. Операция закончилась осложнениями, из-за чего пациентку срочно доставили в реанимационное отделение Лондонского центра медицинских наук (LHSC).

"Все пошло не так, как планировалось, и я оказалась в отделении интенсивной терапии, где меня интубировали", – рассказала она.

Когда она наконец проснулась, до свадьбы мечты, оставалось четыре дня. Однако перенесенное сильно ударило по здоровью Сары. Она не могла стоять без ходунков.

"Я не была уверена, смогу ли я дойти до алтаря. Это было так страшно", – признается Кемпинска.

Побороть страхи и трудности ей помогли близкие люди и, в первую очередь, ее жених Джим Келли, который постоянно был рядом.

"Он не отходил от меня ни на мгновение. Конечно, когда ты выходишь замуж за кого-то, ты говоришь, что будешь рядом, несмотря ни на что. Но ты не ожидаешь, что все произойдет так внезапно", – говорит девушка.

Вместе с сотрудниками больницы Сара каждый день заново училась ходить. Она боролась как эмоционально, так и физически, задыхаясь, быстро утомляясь и нуждаясь в отдыхе. Когда невеста разочаровывалась, сотрудники больницы подбадривали ее, подталкивали вперед и никогда не позволяли ей сдаться.

"Персонал поставил перед собой задачу заставить меня пройти к алтарю. Они видели, насколько это важно для меня, и хотели, чтобы это произошло", – вспоминает Сара.

И им это удалось. Кемпинска не только вышла замуж за Келли в запланированный день 3 июня, но и пошла под венец со своим отцом без ходунков.

"Все гости плакали. Это был чрезвычайно эмоциональный день, наполненный благодарностью не только за настойчивость невесты, но и за людей, которые заботились о ней и были удивительно добрыми душами", – рассказала журналистам Анна, сестра Сары.

Почти три месяца спустя Кемпинска счастлива в браке и продолжает контролировать свое состояние. Она по прежнему благодарна персоналу больницы, который помог ей выздороветь.

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