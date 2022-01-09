Медсестру из Британии, заболевшую коронавирусом, вывели из комы большой дозой виагры (фото)

37-летняя Моника Алмейда была вакцинирована, но страдала от астмы. Ее состояние ухудшалось и врачи нашли способ запустить наполовину пораженные легкие.

Медсестра из Великобритания Моника Алмейда, заболевшая коронавирусом, утверждает, что она избежала смерти и начала выздоравливать после того, как врачи ей дали большую дозу виагры, производимую фармацевтической компанией Pfizer. Об этом сообщает The Lincolnite.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Издание пишет, что 37-летняя Моника работала медсестрой в отделении, специализирующимся на респираторных заболеваниях. Когда почувствовала первые признаки заболевания она сдала анализ, который, несмотря на пройденную вакцинацию, показал положительный результат.

Состояние Моники постепенно ухудшалось, и так как она еще страдала от астмы, было понятно, какие последствия ее ожидают в результате заражения коронавирусной инфекцией. Через время больную медсестру срочно доставили в реанимацию, где ее подключили к аппарату ИВЛ, а спустя неделю она впала в кому.

[ + – ] Медсестра после заболевания коронавирусом попала в реанимацию

Прежде чем попасть в реанимацию Моника подписала документ, в котором говорилось, что она готова принять участие в исследовании и согласна попробовать экспериментальные препараты. Поэтому, через несколько дней комы ей ввели препарат от эректильной дисфункции — виагру, благодаря которому, как говорится в статье, ее легкие, которые были поражены на 50% начали лучше функционировать.

[ + – ] Моника не поверила врачам, которые рассказал, как спасли ее жизнь

"В течение 48 часов виагра открыла мои дыхательные пути, и мои легкие начали реагировать. Если подумать, как действует препарат, то выяснится, что он расширяет кровеносные сосуды. А так как у меня астма, то моим легким нужна была небольшая помощь", — рассказала медсестра.

Когда Моника пришла в себя, то не поверила врачам, которые рассказали каким образом и из-за чего ей стало лучше.

"Врач сказал мне, что это из-за виагры. Я рассмеялась и подумала, что он шутит, но он сказал: "Нет, правда, вы приняли большую дозу этого препарата". Это было мое маленькое рождественское чудо", — убеждена Моника.

В канун Рождества медсестру наконец выписали, и она смогла провести праздники со своей семьей. Несмотря на улучшение состояния здоровья, Моника все еще слаба и не скоро сможет вернуться на работу. Ее выздоровление может занять еще не один месяц. Однако она благодарна своей коллеге, которая все время ухаживала за ней и врачам, спасшим ее жизнь, и не жалеет о том, что согласилась на экспериментальный прием виагры.

После пережитого ужаса в реанимации Моника теперь призывает всех противников вакцинации прививаться, поскольку убеждена, что если бы она не была привита, то эксперимент с виагрой не спас бы ее жизнь.

"Меня беспокоит, особенно в Линкольншире, что люди против вакцинации. Я никогда не ожидала, что в 37 лет я так заболею и никогда не думала, что подобное случится со мной. Мне бы хотелось, чтобы люди относились к этому более серьезно", — заявила Моника.

Стоит отметить, что в виагре находится лекарственное средство под названием силденафил. Это мощный селективный ингибитор, способствующий расширению сосудов и улучшению кровообращения. Иногда препарат может быть применен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и неврологических расстройств.

Напомним, что по данным исследований специалистов из Кливлендской клиники, виагра оказалась препаратом, который снижает вероятность развития болезни Альцгеймера. Хотя некоторые ученые считают, что для таких утверждений еще недостаточно информации.