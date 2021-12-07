Увеличивает не только потенцию. Ученые обнаружили неожиданное свойство Виагры

В результате нового исследования, ученые обнаружили связь между использованием Виагры и уменьшением количества случаев болезни Альцгеймера.

Фейксонг Ченг из Кливлендской клиники, США, занялся созданием новой методологии скрининга уже существующих лекарств от болезни Альцгеймера. В результате его работы, он проверил более тысячи лекарств, и Виагра оказалась препаратом, который снижает вероятность развития болезни Альцгеймера. Но другие ученые говорят, что нужно с осторожностью рассматривать результаты, ведь необходимо провести еще дополнительные клинические исследования, сообщает New Atlas.

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Ченг и его коллеги проверили более 1600 лекарств, и Виагра оказалась потенциальным препаратом, который может снизить риск появления болезни Альцгеймера. В результате анализа медицинских данных более чем семи миллионов человек, оказалось, что у тех, кто употребляет Виагру, вероятность развития болезни Альцгеймера на 69% ниже, чем у тех, кто ее не принимает. Также ученые обнаружили, в результате лабораторных тестов, что Виагра может увеличить рост клеток мозга и уменьшить некоторые патологические признаки болезни Альцгеймера.

Это уже не первое исследование связи Вигры и болезни Альцгеймера. В прошлом году ученые из Гарвардского университета доказали, что препарат может уменьшить накопление токсичных белков, связанных с болезнью.

Фото: BBC

Как всегда существует одно "но"

"Это интересное новое исследование, но не понятно, как конкретно Виагра влияет на развитие болезни Альцгеймера. Мне кажется, эти результаты могут служить хорошим фундаментом для поиска новых методов лечения болезни. Ведь маловероятно, что Виагру можно будет использовать как профилактический препарат", — говорит Кэтрин Холл из Университета Сассекса.

По словам Тары Спирс-Джонс из Эдинбургского университета, нужно найти реальную причинно-следственную связь между употреблением Виагры и болезнью Альцгеймера, а для этого нужны дополнительные клинические исследования.

Джек Оти из Университета Тасмании говорит, что эту связь можно объяснить изменениями в жизни человека. Люди с ранними признаками болезни Альцгеймера имеют низкое сексуальное влечение, а Виагра все меняет и это может быть просто отвлекающим маневром.

"Поскольку мы установили наличие связи между применением Виагры и снижением риска развития болезни Альцгеймера, мы планируем провести клиническое испытание, чтобы проверить причинно-следственную связь и подтвердить клинические преимущества Виагры для пациентов с болезнью Альцгеймера", — говорит Ченг.