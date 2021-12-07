Збільшує не лише потенцію. Вчені виявили несподівану властивість Віагри

В результаті нового дослідження, вчені виявили зв'язок між використанням Віагри та зменшенням кількості випадків хвороби Альцгеймера.

Фейксонг Ченг із Клівлендської клініки, США, зайнявся створенням нової методології скринінгу існуючих ліків від хвороби Альцгеймера. В результаті його роботи він перевірив понад тисячу ліків, і Віагра виявилася препаратом, який знижує ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера. Але інші вчені кажуть, що потрібно обережно розглядати результати, адже необхідно провести ще додаткові клінічні дослідження, повідомляє New Atlas.

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Ченг та його колеги перевірили понад 1600 ліків, і Віагра виявилася потенційним препаратом, який може знизити ризик появи хвороби Альцгеймера. В результаті аналізу медичних даних більше ніж семи мільйонів людей виявилося, що у тих, хто приймає Віагру, ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера на 69% нижча, ніж у тих, хто її не приймає. Також вчені в результаті лабораторних тестів виявили, що Віагра може збільшити ріст клітин мозку і зменшити деякі патологічні ознаки хвороби Альцгеймера.

Це вже не перше дослідження зв'язку Віагри та хвороби Альцгеймера. Минулого року вчені з Гарвардського університету довели, що препарат може зменшити накопичення токсичних білків, пов'язаних із хворобою.

Як завжди існує одне "але"

"Це цікаве нове дослідження, але не зрозуміло, як конкретно Віагра впливає на розвиток хвороби Альцгеймера. Мені здається, ці результати можуть бути хорошим фундаментом для пошуку нових методів лікування хвороби. Адже малоймовірно, що Віагру можна буде використовувати як профілактичний препарат", — каже Кетрін Холл з Університету Сассекс.

За словами Тари Спірс-Джонс з Единбурзького університету, потрібно знайти реальний причинно-наслідковий зв'язок між вживанням Віагри та хворобою Альцгеймера, а для цього потрібні додаткові клінічні дослідження.

Джек Оті з Університету Тасманії каже, що цей зв'язок можна пояснити змінами у житті людини. Люди з ранніми ознаками хвороби Альцгеймера мають низький сексуальний потяг, а Віагра все змінює і це може бути просто маневром для відволікання.

"Оскільки ми встановили наявність зв'язку між застосуванням Віагри та зниженням ризику розвитку хвороби Альцгеймера, ми плануємо провести клінічне випробування, щоб перевірити причинно-наслідковий зв'язок та підтвердити клінічні переваги Віагри для пацієнтів із хворобою Альцгеймера", — каже Ченг.