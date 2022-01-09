Медсестру з Британії, хвору на коронавірус, вивели з коми великою дозою віагри (фото)

37-річна Моніка Алмейда була вакцинована, але страждала на астму. Її стан погіршувався і лікарі знайшли спосіб запустити наполовину уражені легені.

Медсестра з Великобританії Моніка Алмейда, яка захворіла на коронавірус, стверджує, що вона уникла смерті і почала одужувати після того, як лікарі їй дали велику дозу віагри, що виробляється фармацевтичною компанією Pfizer. Про це повідомляє The Lincolnite.

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Видання пише, що 37-річна Моніка працювала медсестрою у відділенні, яке спеціалізується на респіраторних захворюваннях. Коли відчула перші ознаки захворювання, вона здала аналіз, який, незважаючи на пройдену вакцинацію, показав позитивний результат.

Стан Моніки поступово погіршувався, і оскільки вона ще страждала на астму, було зрозуміло, які наслідки її очікують внаслідок зараження коронавірусною інфекцією. Через деякий час хвору медсестру терміново доставили до реанімації, де її підключили до апарату ШВЛ, а через тиждень вона впала в кому.

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Перш ніж потрапити до реанімації Моніка підписала документ, у якому говорилося, що вона готова взяти участь у дослідженні та згодна спробувати експериментальні препарати. Тому через кілька днів коми їй запровадили препарат від еректильної дисфункції — віагру, завдяки чому, як сказано у статті, її легені, які були вражені на 50%, почали краще функціонувати.

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"Протягом 48 годин віагра відкрила мої дихальні шляхи, і мої легені почали реагувати. Якщо подумати, як діє препарат, то з'ясується, що він розширює кровоносні судини. А оскільки у мене астма, то моїм легеням потрібна була невелика допомога", — розповіла медсестра.

Коли Моніка прийшла до тями, то не повірила лікарям, які розповіли яким чином і через що їй стало краще.

"Лікар сказав мені, що це через віагру. Я розсміялася і подумала, що він жартує, але він сказав: "Ні, правда, ви прийняли велику дозу цього препарату". Це було моє маленьке різдвяне диво", — переконана Моніка.

Напередодні Різдва медсестру нарешті виписали і вона змогла провести свята зі своєю сім'єю. Незважаючи на покращення стану здоров'я, Моніка все ще слабка і не скоро зможе повернутися на роботу. Її одужання може тривати ще не один місяць. Проте вона вдячна своїй колегі, яка весь час доглядала її та лікарів, які врятували її життя, і не шкодує про те, що погодилася на експериментальний прийом віагри.

Після пережитого жаху в реанімації Моніка тепер закликає всіх противників вакцинації щеплюватися, оскільки переконана, що якби вона не була щеплена, то експеримент із віагрою не врятував би її життя.

"Мене турбує, особливо в Лінкольнширі, що люди проти вакцинації. Я ніколи не очікувала, що в 37 років я так захворію і ніколи не думала, що подібне трапиться зі мною. Мені б хотілося, щоб люди ставилися до цього серйозніше", — заявила Моніка.

Варто зазначити, що у віагрі знаходиться лікарський засіб під назвою силденафіл. Це потужний селективний інгібітор, що сприяє розширенню судин та покращенню кровообігу. Іноді препарат може бути застосований при лікуванні серцево-судинних захворювань та неврологічних розладів.

Нагадаємо, що за даними досліджень фахівців із Клівлендської клініки, віагра виявилася препаратом, який знижує ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера. Хоча деякі вчені вважають, що для таких тверджень ще недостатньо інформації.