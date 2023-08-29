У Канаді жінка, прокинувшись після коми, одразу вийшла заміж (відео)

Сара вирушила на планову операцію за два тижні до весілля, але в якийсь момент щось пішло не так.

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33-річна Сара Кемпінська з Канади показала всьому світові, що якщо є заповітна мета, то навіть кома не стане перешкодою до її досягнення, пише CBS.

Дівчина мріяла про весілля два роки, і за два тижні перед найголовнішою урочистістю в її житті вирішила лягти на планову операцію в Лондоні (Онтаріо, Канада). Процедура проводилася з приводу аутоімунного захворювання — гранулематозу з поліангіїтом. Рідкісне захворювання викликає запалення дрібних кровоносних судин у різних частинах тіла, звужуючи кровообіг і спричиняючи проблеми з диханням. Сара усувала їх хірургічним шляхом кожні кілька років після того, як у 2015 році їй поставили діагноз.

Однак цього разу все пішло не за планом. Операція закінчилася ускладненнями, через що пацієнтку терміново доставили в реанімаційне відділення Лондонського центру медичних наук (LHSC).

"Усе пішло не так, як планувалося, і я опинилася у відділенні інтенсивної терапії, де мене інтубували", — розповіла вона.

Коли вона нарешті прокинулася, до весілля мрії залишалося чотири дні. Однак перенесене сильно вдарило по здоров'ю Сари. Вона не могла стояти без ходунків.

"Я не була впевнена, чи зможу я дійти до вівтаря. Це було так страшно", — зізнається Кемпінска.

Побороти страхи і труднощі їй допомогли близькі люди і, насамперед, її наречений Джим Келлі, який постійно був поруч.

"Він не відходив від мене ні на мить. Звісно, коли ти виходиш заміж за когось, ти кажеш, що будеш поруч, незважаючи ні на що. Але ти не очікуєш, що все станеться так раптово", — каже дівчина.

Разом зі співробітниками лікарні Сара щодня заново вчилася ходити. Вона боролася як емоційно, так і фізично, задихаючись, швидко втомлюючись і потребуючи відпочинку. Коли наречена розчаровувалася, співробітники лікарні підбадьорювали її, підштовхували вперед і ніколи не дозволяли їй здатися.

"Персонал поставив перед собою завдання змусити мене пройти до вівтаря. Вони бачили, наскільки це важливо для мене, і хотіли, щоб це сталося", — згадує Сара.

І їм це вдалося. Кемпінська не тільки вийшла заміж за Келлі в запланований день 3 червня, а й пішла під вінець зі своїм батьком без ходунків.

"Усі гості плакали. Це був надзвичайно емоційний день, сповнений вдячності не лише за наполегливість нареченої, а й за людей, які дбали про неї та були напрочуд добрими душами", — розповіла журналістам Анна, сестра Сари.

Майже три місяці потому Кемпінска щаслива в шлюбі і продовжує контролювати свій стан. Вона, як і раніше, вдячна персоналу лікарні, який допоміг їй одужати.

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