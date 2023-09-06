Осознал, что "жизнь коротка": мужчина сделал предложение девушке на похоронах ее мамы

Девушка ответила отказом на предложение парня из-за момента, который тот выбрал для этого. Парень не понял, что было не так, ведь "не мог представить лучшего момента".

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25-летний парень сделал предложение своей девушке на похоронах ее матери из-за того, что осознал, что "жизнь слишком коротка". Об этом сообщило издание Mirror.

Он отметил, что встречался с избранницей в течение двух лет, однако ее мама не одобряла их союз из-за пятилетней разницы в возрасте.

"Я планировал сделать ей предложение уже довольно давно, и я никогда не мог понять, какое на самом деле правильное время", — сказал он.

По словам парня, он всегда носил кольцо с собой, ведь ждал нужный момент, однако "этого никогда не происходило". Он считает, что причина была в матери девушки, которая никогда не скрывала неприязнь к парню, поэтому "не было ни одного способа, чтобы она (мама девушки, — ред.) одобрила женитьбу".

Матери девушки поставили диагноз рак молочной железы четвертой стадии. К сожалению, она не преодолела болезнь.

"Каждый раз, когда я стоял над ее гробом, а моя девушка держала мою руку, я смотрел на ее мать и думал себе: "Это все, я спрошу ее сегодня", — отметил парень.

Через несколько часов после начала поминок он отвел свою девушку и сказал заранее подготовленную речь, опустился на одно колено и спросил, хочет ли она быть его женой. Девушка возмутилась и отказала ему из-за момента, который он выбрал для предложения. Зато парень не понял, что было не так в этот момент.

"Это могло быть своего рода метафорой, не так ли? Ее мама умирает так внезапно, и теперь я здесь предлагаю перспективу "жизнь слишком коротка", "живешь только один раз" и извлечь из этого максимум пользы", — пояснил он.

Также он добавил, что не мог представить лучшего момента, ведь именно тогда пара освободилась от осуждения матери и могла бы быть вместе.

Пользователи соцсетей поддержали решение девушки отказать парню.

"Бедная девочка. Ее мама была права насчет него. И девушка не видела этого, пока ее мама не умерла", — сказал один из пользователей.

Другой отметил, что сложилось впечатление, будто парень ждал, пока мама девушки умрет.

"Будто он (парень, — ред.) не грустил на похоронах и даже не сосредотачивался на успокоении и поддержке своей девушки, которая просто наблюдала за своей матерью" — добавил он.

Напомним, 33-летняя Сара Кемпински из Канады вышла замуж через 4 дня после того, как проснулась после комы. Девушка заново научилась ходить и пошла под венец со своим отцом без ходунков.