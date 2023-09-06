Усвідомив, що "життя коротке": чоловік зробив пропозицію дівчині на похоронах її мами

Дівчина відповіла відмовою на пропозицію хлопця через момент, який той обрав для цього. Хлопець не зрозумів, що було не так, адже "не міг уявити кращого моменту".

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25-річний хлопець зробив пропозицію своїй дівчині на похоронах її матері через те, що усвідомив, що "життя надто коротке". Про це повідомило видання Mirror.

Він зазначив, що зустрічався з обраницею протягом двох років, проте її мама не схвалювала їхній союз через п'ятирічну різницю у віці.

"Я планував зробити їй пропозицію вже досить давно, і я ніколи не міг зрозуміти, який насправді правильний час", — сказав він.

Зі слів хлопця, він завжди носив каблучку з собою, адже чекав потрібний момент, проте "цього ніколи не ставалося". Він вважає, що причина була в матері дівчини, яка ніколи не приховувала неприязнь до хлопця, тому "не було жодного способу, щоб вона (мама дівчини, — ред.) схвалила одруження".

Матері дівчини поставили діагноз рак молочної залози четвертої стадії. На жаль, вона не подолала хворобу.

"Кожного разу, коли я стояв над її труною, а моя дівчина тримала мою руку, я дивився на її матір і думав собі: "Це все, я запитаю її сьогодні", — зазначив хлопець.

Через декілька годин після початку поминок він відвів свою дівчину та сказав заздалегідь підготовлену промову, опустився на одне коліно та спитав, чи хоче вона бути його дружиною. Дівчина обурилася та відмовила йому через момент, який він обрав для пропозиції. Натомість хлопець не зрозумів, що було не так у цей момент.

"Це могло бути свого роду метафорою, чи не так? Її мама вмирає так раптово, і тепер я тут пропоную перспективу "життя надто коротке", "живеш лише один раз" і витягти з цього максимум користі", — пояснив він.

Також він додав, що не міг уявити кращого моменту, адже саме тоді пара звільнилася від осуду матері та могла б бути разом.

Користувачі соцмереж підтримали рішення дівчини відмовити хлопцю.

"Бідна дівчинка. Її мама мала рацію щодо нього. І дівчина не бачила цього, поки її мама не померла", — сказав один із користувачів.

Інший зазначив, що склалося враження, ніби хлопець чекав, поки мама дівчини помре.

"Ніби він (хлопець, — ред.) не сумував на похоронах і навіть не зосереджувався на заспокоєнні та підтримці своєї дівчини, яка просто спостерігала за своєю матір’ю" — додав він.

Нагадаємо, 33-річна Сара Кемпінські з Канади вийшла заміж за 4 дні після того, як прокинулася після коми. Дівчина заново навчилася ходити та пішла під вінець зі своїм батьком без ходунків.