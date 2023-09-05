Принц Иордании, Барбара Палвин и Мишель Йео: топ-5 свадеб ушедшего лета 2023
Летом 2023 года немало селебрити и титулованных особ связали себя узами брака. И главной свадьбой лета, бесспорно, стало роскошное торжество кронпринца Хусейна из Иордании.
Лето — традиционное время для свадеб. И многие звезды выбрали лето 2023, чтобы связать себя узами брака. В таблоидах лето даже называют "сезоном свадеб". Некоторые из звезд отправились в Европу, как модель Барбара Палвин. А некоторые решили устроить церемонию в американском стиле, как актриса Маргарет Куэлли.
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Фокус выбрал самые красивые и самые интересные свадебные церемонии лета 2023.
Свадьба принца Иордании Хусейна и Раджвы Аль-Саиф
Открыл сезон свадеб лета 2023 кронпринц Иордании Хусейн. Родители принца и его прелестной невесты Раджвы Аль-Саиф закатили грандиозную вечеринку на 170 гостей. А на самой религиозной церемонии во дворце Захран присутствовали 140 приглашенных.
И небольшая, "скромная" церемония в беседке была особенно примечательна. Ведь ее посетили монархи и политики со всего мира. Только от Великобритании были принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Беатрис и ее супруг.
США представляла Джилл Байден – без супруга, но с внучкой, а из Нидерландов приехал король Виллем Александр с супругой.
Сама свадьба стала симбиозом европейской и иорданских культур. Невеста сменила несколько нарядов, на вечеринку, где выступали танцевальные коллективы ее с мужем вез винтажный Range Rover 1984 года, на котором когда-то каталась королева Елизавета, принц Хусейн саблей разрезал огромный семиярусный торт, а гостей угощали национальным блюдом мансаф. После все высокопоставленные гости принца Хусейна собрались, чтобы сделать уникальное групповое фото.
Свадьба Джона Хэмма и Анны Оцеолы
52-летний актер Джон Хэмм, звезда сериалов "Безумцы", "Записки юного врача" и "Черное зеркало", женился в первый раз именно этим летом.
Один из самых завидных холостяков Голливуда стал мужем своей коллеги, 35-летней актрисы Анны Оцеолы.
Свадьба прошла в живописном месте, каньоне Андерсон в Калифорнии, где снимался финал "Безумцев" в 2015 году. Невеста была в простом, но элегантном белом платье, Джон Хэмм выбрал костюм и галстук-бабочку. А клятвами влюбленные обменялись перед заходом солнца.
Свадьба Барбары Палвин и Дилана Спрауса
Ангел Victoria’s Secret Барбара Палвин и звезда фильма "Жена астронавта" Дилан Спраус устроили романтическую церемонию в городке возле Будапешта. Палвин родом из Венгрии и ее родители владеют очаровательным имением Harlekin Birtok, которое сдают для свадеб в том числе. Так что с местом проведения церемонии было все просто.
Клятвами Спраус и Палвин обменялись в старинной церкви, где 34 года назад поженились родители Барбары. А во время мероприятия модель сменила сразу три наряда: под венец шла в Vivienne Westwood, для первого танца с женихом выбрала Philosophy di Lorenzo, а после полуночи переоделась в красное платье от румынского бренда Mero.
Это была дань венгерской традиции, когда после полуночи невеста надевает красное.
Свадьба Мишель Йео и Жана Тодта
Оскароносная актриса Мишель Йео и бывший генеральный директор Ferrari Жан Тодт были помолвлены с 2004 года. И наконец, решили связать себя узами брака.
Над своей помолвкой длиной в 19 лет они даже сыронизировали в приглашениях на свадьбу.
Свадьбы была милой и скромной. Насколько скромной может быть торжество со знаменитыми гостями и "Оскаром" невесты. Клятвами 60-летняя Мишель и Жан обменялись в Женеве. И невеста даже успела сменить два наряда. Для церемонии она выбрала шелковую блузку и пышную юбку, а на вечеринку выбрала платье с корсетом.
Свадьба Маргарет Куэлли и Джека Антонофф
Маргарет Куэлли, звезда сериала "Уборщица: история матери-одиночки" и фильма "Однажды в Голливуде", вышла замуж за своего бойфренда Джека Антонофф на интимной церемонии на Лонг-Бич в Нью-Джерси.
Дочь актрисы Энди Макдауэлл выбрала милый рыбацкий поселок и устроила церемонию в деревенском стиле. Но в итоге свадьба привлекла такое количество фанатов, что парализовала жизнь городка. Ведь гостями на свадьбе Маргарет и Джека были Тейлор Свифт, Лана Дель Рей, Зои Кравиц, Ченнинг Татум и прочие селебрити.
Маргарет сменила два платья, отдав предпочтение богемному стилю и выглядела очень счастливой.
Впрочем, лето 2023 не обошлось и без разводов. Так, Бритни Спирс, чья свадьба в прошлом году стала главным событие сезона, объявила, что разводится с Сэмом Асгари. Пара расстается со скандалом и Сэм, который был рядом с Бритни в самые тяжелые моменты ее жизни, уже съехал из семейного дома.