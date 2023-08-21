Бритни Спирс устроила развратную вечеринку по случаю развода

В Сети появились видео певицы с молодым человеком, который облизывает ее ногу.

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Бритни Спирс решила отметить развод с Сэмом Асгари в своем стиле. 41-летняя обладательница "Грэмми" пригласила шестерых своих "любимых парней" в дом к подруге и устроила вечеринку. Об этом пишет Daily Mail.

В соцсетях появилось видео, как парень по имени Дэйв облизывает ногу певицы, а оператор подбадривает его, говоря: "Начинай с ботинка, братан".

Бритни Спирс

Затем клип резко обрывается, и после Бритни держат пять мужчин без рубашек у бассейна, когда она восклицает: "Окей, круто!".

"Когда ты идешь на встречу с так называемым "другом" и едешь час за курицей! Тогда вам придется подождать в машине и сходить в туалет. Так что делаю я? Я надеваю зеленое платье и еду к друзьям. Я пригласила своих любимых мальчиков и играла всю ночь", — подписала Спирс свой пост в Instagram.

Бритни также снялась топлесс в видео, которое было опубликовано в ее аккаунте в Instagram в воскресенье днем.

В клипе 41-летняя певица прикрыла грудь руками и простыней, катаясь в постели и слушая кавер Энни Леннокс на песню I Put A Spell On You.

Бритни Спирс

Исполнительница, которая недавно выглядела подавленной во время вечерней прогулки, завершила свой образ для видео парой ярко-розовых трусиков и кожаных сапог до бедра.

Напомним, недавно стало известно, что муж певицы, 29-летний начинающий актер и модель Сэм Асгари подал на развод.

Сэм подтвердил, что расстался с Бритни после 14 месяцев брака, и подал на развод в прошлом месяце.

Теперь утверждается, что Сэм прекратил отношения после того, как поведение Бритни становилось все более нестабильным, а инсайдер рассказал, что она "заговаривалась и кричала на персонал, выдвигая нелепые требования".

Это произошло после того, как Бритни нарушила молчание о расставании, признав, что она "шокирована" тем, что ее брак закончился, но "не может больше терпеть боль".

После сразу несколько инсайдеров рассказали, что поведение Бритни все больше беспокоит ее близких. Сэм пытался ей помочь, но у него не получилось.

Другой источник поделился, что у Бритни была странная одержимость ножами, она бросала их в стены и прятала по всему дому.

"Она вела себя как параноик. Будто кто-то ее преследует и ей нужны ножи в качестве защиты", — рассказал инсайдер.

Также появилась информация о том, что Бритни нападала на Сэма и служба безопасности была вынуждена вмешиваться.

В заявлении о разводе Асгари требует, чтобы певица заплатила алименты и покрыла его судебные издержки, а также потребовал "отдельные активы" и "различные предметы", которые, как опасается Бритни, могут включать двух собак, которых они завели после свадьбы.

Напомним, среди причин развода называется также неверность Бритни Спирс. Она якобы имела сексуальные отношения с кем-то из персонала.