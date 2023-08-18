Бритни Спирс изменяла мужу с персоналом: что выдало неверность певицы

Об изменах жены Асгари рассказал друзьям после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

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Развод поп-певицы Бритни Спирс и ее мужа, фитнес-модели Сэма Асгари – одно из самых обсуждаемых событий в мире шоу-бизнеса в последние дни. Страсти накаляются, в прессу попадают все новые факты жизни пары, и вскоре их расставание может переплюнуть по скандальности разрыв и судебные передряги Джонни Деппа и Эмбер Херд. Как пишет TMZ со ссылкой на свои источники, Асгари рассказывал близким, что его жена попросила по крайней мере одного сотрудника снять на видео ее обнаженную. Мало того, Сэм считает, что она связалась минимум с одним из сотрудников-мужчин, работающих у нее дома.

Такую информацию он получил, просмотрев записи с камер видеонаблюдения в их доме. На кадрах есть моменты, где Бритни и сотрудник вместе "находятся в компрометирующем положении".

Издание также добавляет, ссылаясь на инсайдеров, что Бритни "находится в хрупком и гиперсексуализированном состоянии, и это способствовало принятию ею опасных решений, подвергая ее риску собственной безопасности".

По словам журналистов, Сэм долгое время был опорой для Спирс, однако ее неадекватное и даже порой устрашающее поведение заставили его опасаться за собственную безопасность и сначала съехать от нее, а затем подать на развод.

В частности, есть информация, что Бритни била и кусала мужа, даже когда он спал. За семь лет отношений пара часто ссорилась и дралась, а Сэма видели с укусами на руках и синяками.

Кроме того, у Спирс по всему дому было разбросано много ножей, поскольку она всерьез была уверена в том, что ей что-то угрожает.

Друзья мужчины утверждают, что Сэм хотел спасти жену, помочь ей вернуться на сцену, однако после 13 месяцев брака понял, что не сможет этого сделать, учитывая состояние Спирс.

"Реальность жизни с Бритни заключалась в том, что она не была веселой, и совсем неудивительно, что брак не продлился долго", — поделился инсайдер.

Причиной развода в иске Асгари указал "непримиримые разногласия". Согласно судебным документам, он просит Бритни о супружеской поддержке и оплате его услуг адвоката. Сэм также сделал заявление для прессы.

Ранее Фокус писал, что Асгари начал шантажировать Спирс тем, что если она не заплатить ему отступные, он расскажет суду и СМИ много неприятного о ней.