Физическое насилие и потеря ребенка: названы причины развода Бритни Спирс и Сэма Асгари

41-летняя Бритни Спирс и 29-летний Сэм Асгари расстались после 14 месяцев брака. Однако близкие певицы не сомневались, что их отношения были обречены.

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Еще 14 месяцев назад поклонники Бритни Спирс были счастливы. Певица выступила в суде, рассказав о том, как с ней обращался отец, когда она была под его опекой. Она освободилась от надзора, получила контроль над своей жизнью и вышла замуж за любимого. Сэм Асгари поддерживал ее в последние годы, так что их брак стал логичным продолжением отношений. Однако сейчас пара разводится и многие заявляют, что это также логично. Ведь третий брак поп-принцессы был обречен с самого начала. В причинах разбирался таблоид Daily Mail.

Сообщается, что дуэт распался после того, как огромная ссора из-за слухов о неверности заставила 29-летнего Сэма съехать из их семейного дома.

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Несмотря на обычные семейные проблемы, Бритни и Сэм явно переживали не лучшие времена. Они старались не давать повода СМИ обсуждать их жизнь, но не смогли полностью скрыть все трудности, которые преследовали их на протяжении всего их недолгого брака.

Откровенные танцы

Бритни Спирс долгое время справлялась со своей депрессией танцами. Она постоянно выкладывала видео своих упражнений в хореографии в соцсетях. И иногда ее за это видео критиковали, а иногда фанаты звезды и вовсе заявляли, что танцует не Бритни, а ее двойник.

Бритни Спирс

Но буквально за несколько дней до расставания, Бритни станцевала особенный танец: он был на шесте, она была в откровенном леопардовом бикини, а саундтреком выбрала песню Nine Inch Nails с намекающим и откровенным текстом — Closer.

Фанаты немедленно предположили, что Бритни явно отмечает какой-то важный этап в своей жизни. И вскоре появились известия о разводе.

Впрочем, Бритни и раньше критиковали за ее обнаженные фото и откровенные танцы. Считается, что контент, который она выкладывала в соцсетях повлиял и на ее отношения с сыновьями-подростками.

Горе от потери ребенка

Предсвадебная трагедия: в апреле 2022 года Бритни объявила, что беременна третьим ребенком, но всего через месяц пара объявиля, что у нее случился выкидыш.

Напомним, у Бритни уже есть двое сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна – 16-летний Джейден и 17-летний Шон.

Бритни Спирс с сыновьями Фото: Getty Images

Сэм Асгари, сообщая о беременности Бритни, был счастлив, ведь это был бы его первый ребенок. Но уже через месяц пара сообщила грустную новость.

"Возможно, нам следовало подождать с объявлением, пока мы не продвинемся дальше. Однако нам очень хотелось поделиться хорошими новостями", — признались они в совместном заявлении в Instagram. Через месяц пара поженилась.

Бритни на суде утверждала, что давно хотела завести ребенка с сыном, но ее отец-опекун не позволял ей удалить внутриматочную спираль.

Натянутые отношения Бритни Спирс с сыновьями

Расставание с Кевином Федерлайном в 2007 году после трех лет брака случилось в кризисный для Бритни период. В итоге бывший супруг получил опеку над детьми и певица выплачивала ему солидные алименты.

Сама Бритни редко видела детей. Так, она не видела их с 2022 года. Они даже не пришли на ее свадьбу.

Джейден Спирс и Престон Спирс Фото: Twitter Erbil Gunasti

К тому же Джейден и Шон продолжали общаться с родителями Бритни, которые, как рассказывала певица, и сделали ее фактической пленницей в собственном доме и контролировали ее жизнь.

"К концу лета 2022 года напряжение стало настолько сильным, что мальчики даже не отвечали на ее сообщения. И она была в ярости", — заявила продюсер TMZ Кэти Хейс.

Кевин Федерлайн утверждал, что посты бывшей жены с обнаженными снимками усложнили жизнь ее сыновьям.

Бритни Спирс Фото: Britney Spears/Instagram

"Я пытаюсь им объяснить: "Послушайте, может быть, это просто еще один способ, которым она пытается выразить себя. Но это не отменяет того факта, что это с ними делает. Это тяжело. Я не могу представить, каково это быть подростком, которому приходится ходить в старшую школу", — добавил он.

К тому же Бритни обсуждала свои проблемы с детьми со своими подписчиками в Instagram, делая их проблемы в семье публичными.

Ясно, что сложные отношения Бритни Спирс с сыновьями влияли на ее жизнь и на ее брак.

Обвинения в физическом насилии

В майском документальном фильме TMZ утверждалось, что Бритни физически нападала на Сэма, а он старался оставаться спокойным и не сопротивлялся.

Трейлер документального фильма о Бритни Спирс

В видео в Instagram от мая этого года Сэм назвал документальный фильм "абсолютно отвратительным" и умолял своих подписчиков "не верить тому, что вы читаете в Интернете".

А управляющий редактор TMZ Фабиан Гарсия заявил, что Сэм не сопротивлялся всякий раз, когда Бритни якобы выходила из себя и физически нападала на него.

"Он большой парень, и нам говорят, что он довольно пассивен, поэтому он просто принимает это, хоть и злится и тогда возникают скандалы", — сказал Гарсия.

Исполнительный продюсер TMZ Шарль Латибодьер также заявил, что Сэм "в последнее время редко бывает дома" из-за ссор и драк.

Проблемы из-за препаратов

В последние месяцы Бритни якобы страдала от неустойчивого поведения, предположительно из-за ее лекарств или из-за того, что она не принимала прописанные ей стабилизаторы настроения.

Это спровоцировало слухи о том, что ее отец и мать снова могут попытаться вмешаться в ее жизнь, а таблоиды муссировали слухи о том, что она даже "может умереть".

Бритни писала в Instagram о том, что хватит пророчить ей близкую смерть, а Сэм Асгари заявил, что его жена "полностью контролирует свою жизнь".

Бритни Спирс Фото: Britney Spears/Instagram

"Спекуляции на ее здоровье неуместны и должны быть немедленно прекращены", — отметил он.

Напомним, сразу после новостей о разводе появилась информация о том, что Сэм Асгари якобы шантажирует Бритни, требуя больше денег, чем ему положено согласно брачному договору.