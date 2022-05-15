У Бритни Спирс случился выкидыш

Певица и ее жених Сэм Асгари поделились печальным известием в социальных сетях

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Накануне вечером стало известно, что знаменитость потеряла ребенка на ранних стадиях беременности. Бритни ожидала совместного первенца от своего жениха и личного тренера Сэма Асгари. О трагическим событии в своей жизни певица сообщила подписчикам в своем Instagram.

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"С глубочайшей грустью мы вынуждены сообщить, что потеряли нашего чудесного малыша на раннем сроке беременности. Это опустошающее время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать, прежде чем сообщать хорошие новости, но мы были очень взволнованы и хотели поделиться радостью", — сказано в сообщении.

Жених и невеста добавили, что не смотря ни на что, планируют завести детей в будущем. Ранее, в период когда Бритни Спирс пребывала под опекой отца, ей не было позволено ни выйти замуж, ни забеременеть. Певица заявляла, что ей, против ее воли, установили внутриматочную спираль.

О беременности Бритни стало известно месяцем ранее — в апреле 2022 года. Известно, что ребенок был долгожданным для пары. Бритни и Сэм уже думали, как будут воспитывать своих детей.

Певица уже воспитывает двоих сыновей — 16-летнего Шона и 15-летнего Джейдена от первого мужа Кевина Федерлайна

Ранее Фокус сообщал о беременности Бритни Спирс. Также стало известно о том, что отец Бритни Спирс продолжал преследовать дочь. Кроме того, стало известно, почему Бритни Спирс любит позировать обнаженной для социальных сетей.