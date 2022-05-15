У Брітні Спірс стався викидень

Співачка та її наречений Сем Асгарі поділилися сумною звісткою у соціальних мережах

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Напередодні увечері стало відомо, що знаменитість втратила дитину на ранніх стадіях вагітності. Брітні чекала спільного первістка від свого нареченого та особистого тренера Сема Асгарі. Про трагічну подію у своєму житті співачка повідомила підписникам у своєму Instagram.

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"З глибоким сумом ми змушені повідомити, що втратили нашого чудового малюка на ранньому терміні вагітності. Це спустошуючий час для будь-яких батьків. Можливо, нам слід було почекати, перш ніж повідомляти хороші новини, але ми були дуже схвильовані і хотіли поділитися радістю", — сказано у повідомленні.

Наречений і наречена додали, що, незважаючи ні на що, планують завести дітей у майбутньому. Раніше, коли Брітні Спірс перебувала під опікою батька, їй не дозволялося ні вийти заміж, ні завагітніти. Співачка заявляла, що їй проти її волі встановили внутрішньоматкову спіраль.

Про вагітність Брітні стало відомо місяцем раніше — у квітні 2022 року. Відомо, що дитина була довгоочікуваною для пари. Брітні та Сем уже думали, як виховуватимуть своїх дітей.

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Раніше Фокус повідомляв про вагітність Брітні Спірс. Батько Брітні Спірс продовжував переслідувати доньку. Крім того, стало відомо, чому Брітні Спірс любить позувати оголеною для соціальних мереж.