Батько Брітні Спірс продовжує переслідувати свою дочку та погрожує їй

Джеймс Спірс не залишає спроб зачепити свою дочку, хоча вона звільнилася від його опікунства у листопаді 2021 року.

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Не встигла Брітні Спірс звільнитися від опіки батька та побратися з бойфрендом Семом Асгарі, з яким вони скоро стануть батьками, закордонні ЗМІ почали писати про те, що батько співачки знову переслідує її та погрожує.

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Як пише Daily mail, Джеймі Спірс попросив суд надати документи, які вдалося роздобути приватному детективу його дочки Брітні. Вона наймала детектива, щоб з'ясувати, як батько розпоряджається її фінансами. Звіти, надані детективом, Брітні подала до суду. Проте батько наполегливо вимагає дозволу поглянути на документи і, за словами офіційного представника Брітні Спірс у суді, залякує та переслідує співачку.

"Батько, який щиро любив свою дочку і бажав "захистити" її (як він стверджує), виявив би порядність і перестав би залякувати і турбувати свою дочку. Навіть якщо він не згоден з доказами, що стосуються травми та жорстокого поводження, які вона перенесла, і навіть якщо він не згоден з конкретними звинуваченнями проти нього, які торкаються як цивільних, так і кримінальних законів, це те, що зробив би "люблячий", батько", — повідомив представник Брітні Спірс.

Вагітна Брітні, яка готується до народження третьої дитини, сподівається відхилити прохання батька, і вже подала клопотання. А також, за інформацією її офіційного представника в суді, співачка хоче отримати від суду дозвіл "зменшити обсяг" інформації, яку батько може запитувати.

Як писав Фокус, минулого року Брітні Спірс звільнилася від 13-річної опіки свого батька, який повністю контролював її життя з 2008 року. А нещодавно 40-річна співачка повідомила, що разом зі своїм коханим Семом Асгарі чекає на дитину. Для співачки це буде третє маля. Її двоє старших синів живуть із батьком, Брітні щомісяця платить їм аліменти сумою $20 тис. Для її бойфренда Сема Асгарі їхня спільна дитина буде первістком.