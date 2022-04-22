Отец Бритни Спирс продолжает преследовать свою дочь и угрожает ей

Джеймс Спирс не оставляет попыток задеть свою дочь, хотя она освободилась от его опекунства в ноябре 2021 года.

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Не успела Бритни Спирс освободиться от опеки отца и обручиться с бойфрендом Сэмом Асгари, с которым они скоро станут родителями, зарубежные СМИ начали писать о том, что отец певицы вновь преследует ее и угрожает.

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Как пишет Daily mail, Джейми Спирс попросил суд предоставить документы, которые удалось раздобыть частному детективу его дочери Бритни. Она нанимала сыщика, чтобы выяснить, как отец распоряжается ее финансами. Отчеты, предоставленные детективом, Бритни представила в суде. Однако отец настойчиво требует разрешения взглянуть на документы и, по словам официального представителя Бритни Спирс в суде, запугивает и преследует певицу.

"Отец, искренне любивший свою дочь и желавший "защитить" ее (как он утверждает), проявил бы порядочность и перестал бы запугивать и беспокоить свою дочь. Даже если он не согласен с доказательствами, касающимися травмы и жестокого обращения, которые она перенесла, и даже если он не согласен с конкретными и заслуживающими доверия обвинениями против него, которые затрагивают как гражданские, так и уголовные законы, это то, что сделал бы "любящий", отец", — сообщил представитель Бритни Спирс.

Беременная Бритни, которая готовится к рождению третьего ребенка, надеется отклонить просьбу отца, и уже подала ходатайство. А также, по информации ее официального представителя в суде, певица хочет получить от суда разрешение "сузить объем" информации, которую отец может запрашивать.

Как писал Фокус, в прошлом году Бритни Спирс освободилась от 13-летней опеки своего отца, который полностью контролировал ее жизнь с 2008 года. А недавно 40-летняя певица сообщила, что вместе со своим возлюбленным Сэмом Асгари ждет ребенка. Для певицы это будет третий малыш. Ее двое старших сыновей живут с отцом, Бритни каждый месяц платит им алименты в сумме $20 тыс. Для ее бойфренда Сэма Асгари их совместный ребенок будет первенцем.