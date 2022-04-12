Бритни Спирс объявила о своей беременности

Для Бритни этот ребенок станет третьим, а для ее возлюбленного Сэма Асгари – первым.

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40-летняя американская певица Бритни Спирс в третий раз станет матерью. О том, что она вместе со своим возлюбленным ждут ребенка, знаменитость сообщила на странице в Instagram. В эмоциональной публикации артистка написала:

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"Я сбросила столько лишних килограмм для путешествия на остров Мауи, но набрала вес обратно. Думала, Боже, что с моим желудком? Муж сказал: нет, ты не беременна, глупышка! Сделала тест и узнала, что у меня действительно будет ребенок".

В своем посте Бритни также рассказала о перинатальной депрессии во время первых двух беременностей. Перинатальный дистресс – это общий термин, используемый для описания симптомов депрессии, беспокойства и стресса, которые женщины могут испытывать с момента зачатия до года после родов.

"Это тяжело, потому что во время беременности у меня была перинатальная депрессия. Я должна сказать, что это просто ужасно… Женщины тогда об этом не говорили… Некоторые люди считали опасным, если женщина так жаловалась с младенцем внутри, но теперь женщины говорят об этом каждый день… слава Богу, мы не должны держать эту боль в тайне", – пишет певица.

Фото: Скриншот

Этот ребенок для Сэма Асгари станет первым, а для Бритни – третьим. У нее есть два сына от предыдущего брака с Кевином Федерлайном: 16-летний Шон Престон и 15летний Джейден Джеймс.

То, что певица назвала Сэма "мужем", многих натолкнуло на мысль, что пара тайно поженилась. Однако пока что комментариев по этому поводу от них нет.

Сэм также рассказал о грядущем пополнении в семье, разместив акварельный рисунок с изображением льва, львицы и львенка.

"Брак и дети – естественная часть крепких отношений, наполненных любовью и уважением. Отцовство – это то, чего я всегда с нетерпением ждал, и я не воспринимаю это легкомысленно. Это самая важная работа, которую я когда-либо делал", – подчеркнул он.

Фото: Скриншот

Публикация певицы собрала массу комментариев. Среди тех, кто первым поздравил ее оказалась Пэрис Хилтон:

"Поздравляю, сестренка! Я так рада за тебя! Люблю вас!".

Сестре Джейми Линн Спирс, с которой Бритни враждовала из-за ее откровенных мемуаров, также понравился пост.

Напомним, в прошлом году Бритни Спирс освободилась от 13-летней опеки своего отца, который полностью контролировал ее жизнь с 2008 года. Ее двое старших сыновей живут с отцом, и артистка ежемесячно платит им алименты в сумме $20 тыс.