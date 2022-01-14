Бритни Спирс пристыдила младшую сестру за откровенность ради пиара книги

"Хочешь продать свою книгу за счет меня?", — спросила певица у Джейми Линн

Американская певица Бритни Спирс раскритиковала сестру Джейми-Линн Спирс за откровенное интервью, посвященное выходу ее мемуаров, обвинив ее в том, что она пиарится за счет популярной старшей сестры. Об этом пишет The Guardian.

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Джейми Линн явилась на шоу Good Morning America, где рассказала о выходе своих мемуаров под названием "Вещи, которые я должна была сказать". Она заявила, что решила написать эту книгу, чтобы справиться с собственными паническими атаками.

И, конечно, в этих мемуарах упоминается ее знаменитая старшая сестра. Джейми Линн сообщила, что иногда Бритни вела себя "беспорядочно" и "параноидально".

[ + – ] Интервью Джейми Линн Спирс на шоу Good Morning America

Она упомянула, что как-то Бритни схватила нож и заперлась с нею в одной комнате, что было очень пугающе.

"Я была напугана. Это был момент, который у меня был. Я также боялся что-либо сказать, потому что не хотела никого расстраивать, но я также была так расстроен, что и она не чувствовала себя в безопасности", — рассказала Джейми Линн.

Джейми Линн также рассказала, что Бритни возражала против того, чтобы она исполнила ремикс на ее песни на церемонии вручения наград Radio Disney Awards в 2017 году.

"Я отдавала дань уважения моей сестре и всем замечательным вещам, которые она сделала. Я не думаю, что она расстроена из-за меня. Честно говоря, я не знаю, почему это ее беспокоит", — заявила Джейми Линн.

Упомянула она и отношения с отцом, Джейми Спирсом, который занимался опекой Бритни в течение долгих лет и контролировал все аспекты ее жизни.

В интервью Джейми Линн описала свои отноешения с отцом, как "беспорядочные". "У меня бывают хорошие и плохие дни. Но он все еще мой отец", — сказала Джейми Линн.

Завершая свое интервью, младшая сестра Спирс заявила, что любит Бритни и всегда поддерживала ее.

"Я делала то, что было хорошо для нее, и она это знает. Так что я не понимаю, почему мы сейчас в таком положении", — резюмировала Джейми Линн.

Певица ответила сестре в Twitter, напомнив, что они практически не проводили вместе время на протяжении 15 лет, когда старалась освободиться от опеки родственников.

"Я заглянула в телефон и увидела, что моя сестра дает интервью для рекламы своей книги… я посмотрела его с температурой 40 °C. Меня задели две вещи, о которых рассказала моя сестра, это о моем поведении, которое якобы вышло из-под контроля. Ее никогда не было рядом со мной, тем более 15 лет назад в то самое время… так почему они вообще говорят об этом, если не для того, чтобы продать книгу за счет меня? Реально", — написала Бритни.

[ + – ] Бритни Спирс и Джейми Линн Спирс Фото: Getty Images

А насчет исполнения ремиксов на ее собственные песни, Бритни разъяснила, что ей самой отец и мать запрещали делать ремиксы.

"Большинству людей это может показаться глупым, но я написала много своих песен еще тогда, когда моя сестра была ребенком. У нее не было необходимости работать. Она получала все просто так! Если бы вы были мной, вы бы наверняка поняли мои чувства, когда на протяжении 13 лет просишь сделать ремиксы для шоу в небольшом зале и для турне, а потом сидишь и слушаешь чужое выступление. Но я всегда была выше этого, а мои родственники издевались надо мной", — заявила Бритни.

После заявлений Бритни ее сестра сделала публикацию в Instagram, в которой заявила, что мемуары написаны все таки не о ней.

"Я не хочу разрушать иллюзии моей сестры, но моя книга не о ней. Я не виновата, что родилась под фамилией Спирс и что у меня есть собственный опыт, в котором есть моя сестра. Я строила карьеру вопреки тому, что была просто чьей-то младшей сестрой. Не хочу драмы, но я рассказала свою правду, чтобы излечиться от своих ран", — написала Джейми Линн.

К слову, карьера Джейми Линн не удалась. Ее последний альбом кантри-песен вышел еще в 2017 году и не имел большого успеха. Она замужем за бизнесменом Джейми Уотсоном и воспитывает трех детей. К слову, интервью о своей первой беременности в 16 лет Джейми Линн продала за миллион долларов.