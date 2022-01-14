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Брітні Спірс присоромила молодшу сестру за відвертість заради піару книги

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Брітні Спірс, Джеймі Лінн Спірс, сестра
Фото: Getty Images | Брітні Спірс і Джеймі Лінн Спірс

"Хочеш продати свою книгу за рахунок мене?" — запитала співачка в Джеймі Лінн

Американська співачка Брітні Спірс розкритикувала сестру Джеймі Лінн Спірс за відверте інтерв'ю, присвячене виходу її мемуарів, звинувативши її в тому, що вона піариться за рахунок популярної старшої сестри. Про це пише The Guardian.

Джеймі Лінн з'явилася на шоу Good Morning America, де розповіла про вихід своїх мемуарів під назвою "Речі, які я мала сказати". Вона заявила, що вирішила написати цю книгу, щоб упоратися з власними панічними атаками.

І, звичайно, у цих мемуарах згадується її знаменита старша сестра. Джеймі Лінн повідомила, що іноді Брітні поводилася "безладно" та "параноїдально".

Інтерв'ю Джеймі Лінн Спірс на шоу Good Morning America

Вона згадала, що якось Брітні схопила ножа та замкнулася з нею в одній кімнаті, що було дуже страшно.

"Я була налякана. Це був момент, який у мене був. Я також боялася щось сказати, тому що не хотіла нікого засмучувати, але я також була така засмучена, що й вона не почувалася в безпеці", — розповіла Джеймі Лінн.

Джеймі Лінн також розповіла, що Брітні заперечувала проти того, щоб вона виконала ремікс на її пісні на церемонії нагородження Radio Disney Awards у 2017 році.

"Я віддавала шану моїй сестрі і всім чудовим речам, які вона зробила. Я не думаю, що вона засмучена через мене. Чесно кажучи, я не знаю, чому це її турбує", — заявила Джеймі Лінн.

Згадала вона і стосунки з батьком, Джеймі Спірсом, який опікувався Брітні протягом довгих років і контролював усі аспекти її життя.

В інтерв'ю Джеймі Лінн описала свої стосунки з батьком як "безладні". "У мене бувають хороші та погані дні. Але він усе ще мій батько", — сказала Джеймі Лінн.

Завершуючи своє інтерв'ю, молодша сестра Спірс заявила, що любить Брітні та завжди підтримувала її.

"Я робила те, що було добре для неї, і вона це знає. Отже, я не розумію, чому ми зараз у такому становищі", — резюмувала Джеймі Лінн.

Співачка відповіла сестрі у Twitter, нагадавши, що вони практично не проводили разом час протягом 15 років, коли намагалася звільнитися від опіки родичів.

"Я заглянула в телефон і побачила, що моя сестра дає інтерв'ю для реклами своєї книги… я подивилася його з температурою 40°C. Мене зачепили дві речі, про які розповіла моя сестра, це про мою поведінку, яка нібито вийшла з-під контролю. Її ніколи не було поруч зі мною, тим більше 15 років тому в той самий час ... То чому вони взагалі говорять про це, якщо не для того, щоб продати книгу за рахунок мене? Реально", — написала Брітні.

Брітні Спірс, Джеймі Лінн Спірс, сестра
Брітні Спірс і Джеймі Лінн Спірс
Фото: Getty Images

А щодо виконання реміксів на її власні пісні, Брітні роз'яснила, що їй самій батько та мати забороняли робити ремікси.

"Більшості людей це може здатися дурним, але я написала багато своїх пісень ще тоді, коли моя сестра була дитиною. У неї не було необхідності працювати. Вона отримувала все просто так! Якби ви були мною, ви напевне зрозуміли б мої почуття, коли протягом 13 років просиш зробити ремікси для шоу в невеликому залі та для турне, а потім сидиш і слухаєш чужий виступ. Але я завжди була вищою за це, а мої родичі знущалися з мене", — заявила Брітні.

Після заяв Брітні її сестра зробила публікацію в Instagram, у якій заявила, що мемуари написані не про неї.

"Я не хочу руйнувати ілюзії моєї сестри, але моя книга не про неї. Я не винна, що народилася під прізвищем Спірс і що в мене є власний досвід, у якому є моя сестра. Я будувала кар'єру всупереч тому, що була просто чиєюсь молодшою сестрою. Не хочу драми, але я розповіла свою правду, щоб вилікуватися від своїх ран", — написала Джеймі Лінн.

До речі, кар'єра Джеймі Лінн не вдалася. Її останній альбом кантрі-пісень вийшов ще 2017 року та не мав великого успіху. Вона одружена з бізнесменом Джеймі Вотсоном і виховує трьох дітей. До речі, інтерв'ю про свою першу вагітність у 16 років Джеймі Лінн продала за мільйон доларів.