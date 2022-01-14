Брітні Спірс присоромила молодшу сестру за відвертість заради піару книги

"Хочеш продати свою книгу за рахунок мене?" — запитала співачка в Джеймі Лінн

Американська співачка Брітні Спірс розкритикувала сестру Джеймі Лінн Спірс за відверте інтерв'ю, присвячене виходу її мемуарів, звинувативши її в тому, що вона піариться за рахунок популярної старшої сестри. Про це пише The Guardian.

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Джеймі Лінн з'явилася на шоу Good Morning America, де розповіла про вихід своїх мемуарів під назвою "Речі, які я мала сказати". Вона заявила, що вирішила написати цю книгу, щоб упоратися з власними панічними атаками.

І, звичайно, у цих мемуарах згадується її знаменита старша сестра. Джеймі Лінн повідомила, що іноді Брітні поводилася "безладно" та "параноїдально".

[ + – ] Інтерв'ю Джеймі Лінн Спірс на шоу Good Morning America

Вона згадала, що якось Брітні схопила ножа та замкнулася з нею в одній кімнаті, що було дуже страшно.

"Я була налякана. Це був момент, який у мене був. Я також боялася щось сказати, тому що не хотіла нікого засмучувати, але я також була така засмучена, що й вона не почувалася в безпеці", — розповіла Джеймі Лінн.

Джеймі Лінн також розповіла, що Брітні заперечувала проти того, щоб вона виконала ремікс на її пісні на церемонії нагородження Radio Disney Awards у 2017 році.

"Я віддавала шану моїй сестрі і всім чудовим речам, які вона зробила. Я не думаю, що вона засмучена через мене. Чесно кажучи, я не знаю, чому це її турбує", — заявила Джеймі Лінн.

Згадала вона і стосунки з батьком, Джеймі Спірсом, який опікувався Брітні протягом довгих років і контролював усі аспекти її життя.

В інтерв'ю Джеймі Лінн описала свої стосунки з батьком як "безладні". "У мене бувають хороші та погані дні. Але він усе ще мій батько", — сказала Джеймі Лінн.

Завершуючи своє інтерв'ю, молодша сестра Спірс заявила, що любить Брітні та завжди підтримувала її.

"Я робила те, що було добре для неї, і вона це знає. Отже, я не розумію, чому ми зараз у такому становищі", — резюмувала Джеймі Лінн.

Співачка відповіла сестрі у Twitter, нагадавши, що вони практично не проводили разом час протягом 15 років, коли намагалася звільнитися від опіки родичів.

"Я заглянула в телефон і побачила, що моя сестра дає інтерв'ю для реклами своєї книги… я подивилася його з температурою 40°C. Мене зачепили дві речі, про які розповіла моя сестра, це про мою поведінку, яка нібито вийшла з-під контролю. Її ніколи не було поруч зі мною, тим більше 15 років тому в той самий час ... То чому вони взагалі говорять про це, якщо не для того, щоб продати книгу за рахунок мене? Реально", — написала Брітні.

[ + – ] Брітні Спірс і Джеймі Лінн Спірс Фото: Getty Images

А щодо виконання реміксів на її власні пісні, Брітні роз'яснила, що їй самій батько та мати забороняли робити ремікси.

"Більшості людей це може здатися дурним, але я написала багато своїх пісень ще тоді, коли моя сестра була дитиною. У неї не було необхідності працювати. Вона отримувала все просто так! Якби ви були мною, ви напевне зрозуміли б мої почуття, коли протягом 13 років просиш зробити ремікси для шоу в невеликому залі та для турне, а потім сидиш і слухаєш чужий виступ. Але я завжди була вищою за це, а мої родичі знущалися з мене", — заявила Брітні.

Після заяв Брітні її сестра зробила публікацію в Instagram, у якій заявила, що мемуари написані не про неї.

"Я не хочу руйнувати ілюзії моєї сестри, але моя книга не про неї. Я не винна, що народилася під прізвищем Спірс і що в мене є власний досвід, у якому є моя сестра. Я будувала кар'єру всупереч тому, що була просто чиєюсь молодшою сестрою. Не хочу драми, але я розповіла свою правду, щоб вилікуватися від своїх ран", — написала Джеймі Лінн.

До речі, кар'єра Джеймі Лінн не вдалася. Її останній альбом кантрі-пісень вийшов ще 2017 року та не мав великого успіху. Вона одружена з бізнесменом Джеймі Вотсоном і виховує трьох дітей. До речі, інтерв'ю про свою першу вагітність у 16 років Джеймі Лінн продала за мільйон доларів.