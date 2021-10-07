Друг бывшего мужа Бритни Спирс показал ее повзрослевших сыновей

Танцор Бродвейского танцевального центра Эдди Моралес из Пуэрто-Рико, который является давним другом бывшего мужа певицы Бритни Спирс Кевина Федерлайна, опубликовал на своей странице в Instagram фото, где позирует вместе с сыновьями певицы – 15-летним Джейсоном Джеймсом и 16-летним Шоном Престоном.

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В подписи к фото он называет отца подростков "братом", а парней – "племянниками", отметив, что они ему "как семья", которая всегда поддерживает в трудную минуту.

На втором снимке в кадр попал и Федерлайн.

[ + – ] Эдди Моралес с Джейсоном Джеймсом и Шоном Престоном. Фото: Эдди Моралес/Instagram

[ + – ] На фото попал и Кевин Федерлайн, отец мальчиков Фото: Эдди Моралес/Instagram

Эти снимки привлекли внимание пользователей, которые с интересом следят за жизнью Бритни Спирс. Сама певица очень редко публикует снимки сыновей, которые живут с их отцом. Она же платит на мальчиков алименты, исчисляющиеся десятками тысяч долларов в месяц.

Вместо этого Спирс продолжает выкладывать видео со своими странными танцами. Так, в последней записи она танцует в красном топе, черных трусах и прозрачных колготках, забравшись на стол.

[ + – ] Бритни Спирс снова поделилась неоднозначным танцем

Напомним, недавно отца Бритни Спирс Джейми Спирса отстранили от опеки над ней, и 12 ноября суд поставит окончательную точку в этом вопросе. Обретение свободы певица отметила, отправившись на экзотический остров в Тихом океане вместе с женихом Сэмом Асгари. Вскоре она показала несколько снимков, сделанных на вилле. На них Бритни позирует абсолютно голой.