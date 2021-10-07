Друг колишнього чоловіка Брітні Спірс показав її подорослішавших синів
Танцюрист Бродвейського танцювального центру Едді Моралес із Пуерто-Рико, який є давнім другом колишнього чоловіка співачки Брітні Спірс Кевіна Федерлайна, опублікував на своїй сторінці в Instagram фото, де позує разом із синами співачки — 15-річним Джейсоном Джеймсом і 16-річним Шоном Престоном.
У підписі до фото він називає батька підлітків "братом", а хлопців — "племінниками", зазначивши, що вони йому "як сім'я", яка завжди підтримує у важку хвилину.
На другому знімку в кадр потрапив і Федерлайн.
Ці знімки привернули увагу користувачів, які з цікавістю стежать за життям Брітні Спірс. Сама співачка дуже рідко публікує знімки синів, які живуть із їхнім батьком. Вона ж платить на хлопчиків аліменти, які обчислюються десятками тисяч доларів на місяць.
Замість цього Спірс продовжує викладати відео зі своїми дивними танцями. Так, в останньому записі вона танцює в червоному топі, чорних трусах і прозорих колготках, вилізши на стіл.
Нагадаємо, нещодавно батька Брітні Спірс Джеймі Спірса відсторонили від опіки над нею, і 12 листопада суд поставить остаточну крапку в цьому питанні. Набуття свободи співачка відзначила, відправившись на екзотичний острів у Тихому океані разом із нареченим Семом Асгарі. Незабаром вона показала кілька знімків, зроблених на віллі. На них Брітні позує абсолютно голою.