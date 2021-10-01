Абсолютно гола. Брітні Спірс публікує фото в мережі, святкуючи перемогу в суді

Співачка відправилася на приватний острів у Тихому океані разом зі своїм нареченим Семом Асгарі.

39-річна поп-співачка Брітні Спірс, яка після 13 років нарешті позбулася 13-річної опіки свого батька Джеймі Спірса, вирушила зі своїм 27-річним коханим Семом Асгарі на відпочинок на екзотичні острови і вже показала перші фото звідти, які викликали ажіотаж серед її шанувальників.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На сторінці Instagram артистка опублікувала серію кадрів на яких позує абсолютно оголеною у ванній кімнаті вілли, прикривши пікантні місця емодзі-квіточками, а також топлес у водах океану.

"Гра в Тихому океані нікому не зашкодить 😉💋🙊!", — зазначила вона в підписі до публікації, яка менш ніж за 9 годин зібрала понад 2,3 млн лайків. Слайд-шоу Спірс стало останнім із серії оголених і напівоголених фотографій, якими вона ділилася в Instagram, починаючи з 17 серпня.

Першим знімки Брітні прокоментував Асгарі, залишивши хештег #freethenipple, що перекладається як "свободу соскам".

Також у коментарях з'явилася Періс Гілтон.

"Приємно бачити тебе такою щасливою і вільною! 🥰🔥 Ти цього заслужила! 💯 Люблю тебе Б", — написала вона.

[ + – ] Публікацію Брітні прокоментували її бойфренд Сем Асгарі і Періс Гілтон Фото: Скриншот

Спірс також поділилася двома короткими відео, даючи зрозуміти, що вона на приватному острові.

"Прекрасний день тут, у раю, святкуємо. Проводжу тут найкращий час свого життя", — зазначила вона.

[ + – ] Відпочинок на приватному острові Брітні назвала "найкращим часом у своєму житті"

Що стосується бойфренда Спірс, то в себе на сторінці він публікує пейзажі розкішного острова з пляжами, а також показує інші краси місця, де відпочиває разом з нареченою. Відвертих фото Брітні в його акаунті немає.

"Час святкувати", — йдеться в підписі.

[ + – ] Сем Асгарі відправився на відпочинок разом з нареченою

Як відомо, напередодні Верховний суд Лос-Анджелеса ухвалив рішення позбавити Джеймі Спірса опікунства над донькою. У свою чергу той засудив рішення судді Бренди Пенні, заявивши, що призначення на його місце "незнайомої людини" погіршить ситуацію. Йдеться про бухгалтера Джона Забела, який тимчасово буде розпоряджатися майном зірки. Його Брітні запропонував її адвокат Метью Розенгарт.