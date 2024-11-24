Як найщасливіші люди проводять вихідні: висновок з книги дослідниці щастя

У 2017 році Кессі Холмс провела цікавий експеримент, в якому брали участь понад 400 працюючих американцях, й зробила несподівані висновки.

Дослідниця щастя Кессі Холмс розповіла, що багато людей проводять свої вихідні, виконуючи завдання, на які у них не було часу протягом робочого тижня. Зокрема, займаються пранням, прибирають або доробляють справи, а потім настає понеділок. За словами експертки, так жити не можна. Свої рекомендації та висновки вона надала у книзі "Щаслива година", а також зробила коротке резюме у подкасті "Кожен день краще з Лією Смарт".

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Холмс стверджує, що слід ставитися до своїх вихідних як до відпустки.

"Люди асоціюють відпустку з перервою, тоді як вихідні, як правило, є частиною рутини, в якій ми живемо постійно. Отже, ставлення до вихідних як до маленької відпустки допоможе вирватися з буденності", — переконана дослідниця щастя.

У 2017 році Кессі провела цікавий експеримент, в якому брали участь понад 400 працюючих американцях. Вона попросила частину групи у п'ятницю перейти в режим відпустки, а всіх решту — провести вихідні у звичний спосіб. Вимірявши рівень щастя, експертка виявила, що перша група була більш задоволеною і позитивно налаштованою, коли повернулася до роботи.

Дослідниця щастя Кессі Холмс Фото: The Happy Demic

"Ці люди виконували менше хатньої роботи, більше їли та довше спали зі своїм партнером. Але найбільша відмінність полягала в тому, що вони жиди у моменті", — пояснює авторка.

Холмс рекомендує присвятити вільний час тому, що дозволяє почуватися більш розслабленим і відірваним від рутини.

"Поїдьте у зоопарк або заповідник, сходіть в новий ресторан або проведіть день у SPA-салоні. Якщо у вас багато справ, винагородіть себе коктейлем після того, як помиєте посуд або послухайте улюблений подкаст, поки складаєте одяг. Це важливо, щоб зробити ментальну перерву", — розповідає письменниця.

За її словами, багато успішних людей використовують подібний метод, щоб зробити свій понеділок більш продуктивним.

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