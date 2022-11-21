Критично важливо. Щастя поділяє людей на два протилежні типи

У новому дослідженні вчені з'ясували, як ми вимірюємо рівень щастя і як це впливає на наше благополуччя.

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У новому дослідженні вчені проаналізували зв'язок між щастям і благополуччям людини та випадково виявили, що існує критична різниця між двома типами людей, пише Inverse.

У ході дослідження вчені опитали понад 60 тисяч дорослих із США, Франції, Великобританії та Німеччини. Так дослідники хотіли зрозуміти, чи існує зв'язок між добробутом і відчуттям щастя.

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За словами першого автора дослідження, економіста й наукового співробітника Оксфордського університету Альберто Праті, вони з колегами виявили одну цікаву закономірність: щасливі люди схильні перебільшувати ступінь свого добробуту, тоді як нещасні люди навпаки схильні перебільшувати погіршення свого благополуччя.

Учені відзначають, що щастя й благополуччя не є одним і тим самим. Щастя може бути частиною благополуччя, проте останнє все ж таки включає цілу низку компонентів, у тому числі почуття задоволення, контролю над власним життям, насолоду стосунками й інше.

Загалом учені провели чотири багаторічні опитування, які охопили понад 60 тисяч людей. Дослідники виявили, що люди схильні недооцінювати своє минуле щастя.

За словами Праті, більшість людей усе ж таки виявилися "задоволені" своїм життям і оцінили його на 7 балів. Учені припускають, що почуття щастя полягає в тому, що людина почувається щасливішою, ніж учора. Отже, щасливіші люди, здається, схильні перебільшувати своє самопочуття з часом.

Цікаво, що серед людей, які почуваються менш щасливими й оцінюють своє життя на "трійку", применшення щастя зустрічається набагато частіше. Наприклад, імовірність того, що нещасна людина занизить рівень свого щастя, підвищується на 20%, і лише з 10% ймовірністю така людина завищить рівень свого щастя.

Водночас учені виявили, що існує прямий зв'язок між минулим щастям і сьогоденням. Щасливі люди частіше згадують, що їхнє життя стало кращим, — учені припускають, що це дослідження допоможе зрозуміти, чому щасливіші люди відкритіші до нового досвіду й оптимістичніші в оцінках ризиків і навіть живуть довше.

Праті зазначає, що неможливо постійно перебувати на піку щастя, проте ми можемо навчитися оцінювати й приймати своє минуле щастя, таким чином підвищуючи благополуччя.

У результаті вчені склали список із 4 порад, які здатні розвинути наше почуття благополуччя.

Шукайте новий досвід; Практикуйте подяку; Зосередьтеся на позитивних спогадах; Взаємодійте з близькими.

Раніше Фокус писав, що вчені довели, що щастя в грошах, і назвали необхідний для цього дохід.