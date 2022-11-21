Критически важно. Счастье разделяет людей на два противоположных типа

В новом исследовании ученые выяснили, как мы измеряем уровень счастья и как это влияет на наше благополучие.

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В новом исследовании ученые проанализировали связь между счастьем и благополучием человека и случайно обнаружили, что существует критическая разница между двумя типами людей, пишет Inverse.

В ходе исследования ученые опросили более 60 тысяч взрослых из США, Франции, Великобритании и Германии. Таким образом исследователи хотели понять, существует ли связь между благополучием и ощущением счастья.

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По словам первого автора исследования, экономиста и научного сотрудника Оксфордского Университета Альберто Прати, они с коллегами обнаружили одну любопытную закономерность: счастливые люди склонны преувеличивать степень своего благополучия, тогда как несчастные люди наоборот — склонны преувеличивать ухудшение своего благополучия.

Ученые отмечают, что счастье и благополучие не является одним и тем же. Счастье может быть частью благополучия, однако последнее все же включает в себя целый рад компонентов, в том числе чувства удовлетворения, контроля над собственной жизнь, наслаждение отношениями и прочее.

В общей сложности ученые провели четыре многолетних опроса, которые охватили более 60 тысяч людей. Исследователи обнаружили, что люди склонны недооценивать свое прошлое счастье.

По словам Прати, большинство людей все же оказались "довольны" своей жизнью и оценили ее на 7 баллов. Ученые предполагают, что чувство счастья основывается на том, что человек чувствует себя более счастливым, чем вчера. Таким образом более счастливые люди, кажется, склонны преувеличивать свою самочувствие с течением времени.

Любопытно, что среди людей, которые ощущают себя менее счастливыми и оценивают свою жизнь на "троечку", преуменьшение счастья встречается гораздо чаще. Например, вероятность того, что несчастный человек занизит уровень своего счастья повышается на 20% и лишь с 10% вероятностью такой человек завысит уровень своего счастья.

Между тем, ученые обнаружили, что существует прямая связь между прошлым счастьем и настоящим. Счастливые люди чаще вспоминают, что их жизнь стала лучше — ученые предполагают, что данное исследование поможет понять, почему более счастливые люди более открыты к новому опыту и оптимистичны в оценках рисков, и даже живут дольше.

Прати отмечает, что невозможно постоянно пребывать на пике счастья, однако мы можем научиться оценивать и принимать свое прошлое счастье, таким образом повышая чувство благополучия.

В результате ученые составили список из 4 советов, которые способны развить наше чувство благополучия:

Ищите новый опыт; Практикуйте благодарность; Сосредоточьтесь на положительных воспоминаниях; Взаимодействуйте с близкими.

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