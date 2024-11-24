Как самые счастливые люди проводят выходные: вывод из книги исследовательницы счастья

В 2017 году Кэсси Холмс провела интересный эксперимент, в котором участвовали более 400 работающих американцев, и сделала неожиданные выводы.

Исследовательница счастья Кэсси Холмс рассказала, что многие люди проводят свои выходные, выполняя задачи, на которые у них не было времени в течение рабочей недели. В частности, занимаются стиркой, убирают или доделывают работу, а потом наступает понедельник. По словам эксперта, так жить нельзя. Свои рекомендации и выводы она предоставила в книге "Счастливый час", а также сделала краткое резюме в подкасте "Каждый день лучше с Лией Смарт".

Как стать счастливее

Холмс утверждает, что следует относиться к своим выходным как к отпуску.

"Люди ассоциируют отпуск с перерывом, тогда как выходные, как правило, являются частью рутины, в которой мы живем постоянно. Следовательно, отношение к выходным как к маленькому отпуску поможет вырваться из обыденности", — убеждена исследовательница счастья.

В 2017 году Кэсси провела интересный эксперимент, в котором участвовали более 400 работающих американцев. Она попросила часть группы в пятницу перейти в режим отпуска, а всех остальных — провести выходные привычным образом. Измерив уровень счастья, эксперт обнаружила, что первая группа была более довольной и позитивно настроенной, когда вернулась к работе.

Исследовательница счастья Кэсси Холмс Фото: The Happy Demic

"Эти люди выполняли меньше домашней работы, больше ели и дольше спали со своим партнером. Но самое большое отличие заключалось в том, что они жили в моменте", — объясняет автор.

Холмс рекомендует посвятить свободное время тому, что позволяет чувствовать себя более расслабленным и оторванным от рутины.

"Сходите в зоопарк или заповедник, сходите в новый ресторан или проведите день в SPA-салоне. Если у вас много дел, вознаградите себя коктейлем после того, как помоете посуду или послушайте любимый подкаст, пока складываете одежду. Это важно, чтобы сделать ментальный перерыв", — рассказывает писательница.

По ее словам, многие успешные люди используют подобный метод, чтобы сделать свой понедельник более продуктивным.

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