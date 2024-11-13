Не п'ятизіркові готелі: відома тревер-блогерка назвала улюблене місце для відпочинку

Подорожувальниця назвала улюблений доступний готель, який поступається світовим брендам. Однак жінка вважає, що місце для відпочинку має свої переконливі аргументи.

Багато відпочивальників полюбляють відпочивати в люксових готелях, які зазвичай доволі сильно обходяться гаманцю туриста. Однак досвідчена подорожувальниця Кара Годфрі каже, що має улюблену мережу доступних готелів Premier Inn, про що вона написала у своїй статті для "The Sun".

Кара пише, що деякі з найкращих готелів, у яких вона зупинялася, були незабутніми. Однак мережа доступних готелів Premier Inn у Великобританії "неможливо перевершити".

"Premier Inn – це завжди найкраще місце для недорогих і простих готелів. Звісно, що я бачила На Мальдівах була п’ятизіркова вілла над водою, або приголомшливі казкові будиночки в Кенії та багато ще де. Але якщо ви запитаєте мене, який мій готель є улюбленим? Це скромний Premier Inn", — написала тревел-блогерка.

Вона пояснює свій вибір простими аргументами — доступна ціна, недорогі та смачні меню, догляд за постільною білизною у готелі та знамениті пурпурні подушки. Хоча дорогі готелі нічим не поступаються за цими параметрами відомій мережі номерів у Британії, однак подорожувальниця каже, що своя атмосфера і магія "навряд чи можуть бути перевершені такою простотою і доступністю".

"Я не кажу, що не є прихильницею розкішних готелів, але досі згадую про номер на пляжі після минулорічної поїздки на острови Теркс і Кайкос. Але скромний дизайн та інтер'єр Premier Inn щільно засіли в моєму серці. Фіолетові подушки — то моє все", — відзначила Карен.

Нагадаємо, Фокус писав, що клієнти втекли з готелю, переглянувши камери спостереження. Останніми тижнями в одній з дитячих кімнат закладу спостерігався сплеск паранормальних явищ.

Також ми розповідали, як пара 17 годин тусувалася на Ібіці, не бажаючи платити за готель. За словами Пола Колсона, попри насичений день, він радить мандрівникам влаштувати собі такий економний тріп. Після денної прогулянки пара танцювала всю ніч, а потім о 5 ранку вирушила в аеропорт.