Не пятизвездочные отели: известная тревер-блогерша назвала любимое место для отдыха

Путешественница назвала любимый доступный отель, который уступает мировым брендам. Однако женщина считает, что место для отдыха имеет свои убедительные аргументы.

Многие отдыхающие любят отдыхать в люксовых отелях, которые обычно довольно сильно обходятся кошельку туриста. Однако опытная путешественница Кара Годфри говорит, что имеет любимую сеть доступных отелей Premier Inn, о чем она написала в своей статье для "The Sun".

Кара пишет, что некоторые из лучших отелей, в которых она останавливалась, были незабываемыми. Однако сеть доступных отелей Premier Inn в Великобритании "невозможно превзойти".

"Premier Inn — всегда лучшее место для недорогих и простых отелей. Конечно, я видел на Мальдивах пятизвездочную виллу над водой, или потрясающие сказочные домики в Кении и много где еще. Но если вы спросите меня, какой мой любимый отель? Это скромный Premier Inn", — написала тревел-блогер.

Она объясняет свой выбор простыми аргументами — доступная цена, недорогие и вкусные меню, уход за постельным бельем в отеле и знаменитые пурпурные подушки. Хотя дорогие отели ничем не уступают по этим параметрам известной сети номеров в Британии, однако путешественница говорит, что своя атмосфера и магия "вряд ли могут быть превзойдены такой простотой и доступностью".

"Я не говорю, что не являюсь поклонницей роскошных отелей, но до сих пор вспоминаю о номере на пляже после прошлогодней поездки на острова Теркс и Кайкос. Но скромный дизайн и интерьер Premier Inn плотно засели в моем сердце. Фиолетовые подушки — это мое все", — отметила Карен.

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