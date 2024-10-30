С вечеринки прямо в аэропорт: пара 17 часов тусовалась на Ибице, не желая платить за отель
По словам Пола Коулсона, несмотря на насыщенный день, он советует путешественникам устроить себе такой экономный трип. После дневной прогулки пара танцевала всю ночь, а потом в 5 утра отправилась в аэропорт.
Пара посетила испанский остров Ибица, который известен своими вечеринками и не захотела бронировать отель. В результате им пришлось веселиться всю ночь. Об этом говорится в материале Daily Star.
Речь про Пола Коулсона и его жену Сюзанну, которые 26 октября приземлились на острове в 11:40 по местному времени и пробыли там практически сутки. На следующее утром, в 08:50 у них был самолет обратно в английский Ньюкасл и они протусовались всю ночь. 17-часовой трип вышел бюджетным, ведь им не пришлось тратить деньги на отель.
Начался эпический день с прогулки по старому городу, кушая тапас и выпивая алкогольные напитки. Вечер начался встречей заката в баре на вершине холма, который перерос в ужин в одном из ресторанов острова.
Несмотря на такой активный день, главное событие, из-за которого 45-летний мужчина и его 42-летняя жена прилетели на Ибицу, началось ближе к ночи. Они танцевали всю ночь на закрытии сезона в одном из клубов и уставшие, но довольные, поехали в аэропорт в 5 утра, чтобы успеть на свой рейс. Кроме того, полет был через Амстердам, чтобы сэкономить еще больше денег.
"Мы вместили в себя все. Мы любим Ибицу. У нас была заключительная вечеринка. Я полностью рекомендую людям совершить однодневную поездку", — заявил Пол Коулсон, когда приземлился в Ньюкасле вечером 27 октября.
Напомним, 6 августа сообщалось, что пара туристов была поражена огромным счетом во время отдыха. Федерика и Джузеппе потратили 40 евро на шезлонги, 160 евро на шампанское и еще 200 евро на роскошные закуски. Один день отдыха обошелся паре дороже, чем перелет.