На пляже Ибицы мужчина за один день нашел семь золотых колец (видео)

По словам испанца, три кольца имеют по девять карат, еще три — по 18, а одно из них — 19 каратное.

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Мужчина из Испании, который часто делает находки на пляжах с помощью металлоискателя и выставляет их фото в Тик-Ток, сделал несколько невероятных открытий на пляже Ибицы. Об этом пишет Mirror.

Мужчина провел четыре часа, прочесывая песок на пляже Ибицы. Там среди мусора и старых монет он нашел семь золотых колец, одно из которых имело 19 карат.

"Спасибо морю за все, что оно мне дает. Это то, что хотелось снять сегодня на пляже", — отметил мужчина в подписи к видео.

Он уточнил, что провел на этом побережье много дней и находил там много мусора, немного свинца, старинные испанские монеты и даже современные евро и центы. Однако впервые находит семь золотых колец.

"Эти три — по девять карат. Это видно по цвету. Эти — 18-каратные, а это — 19-каратное. Я никогда раньше не вытаскивал кольцо из 19-каратного золота. Это было круто и очень интересно", — подчеркнул испанец.

Отметим, что карат — это мера чистоты золота, где 24 карата считается абсолютно чистым золотом, а 19-каратное золото на 79,17% состоит из чистого золота и на 20,9% — из других металлов.

По данным GoldPriceZ, 19-каратное золото стоит 54 фунта стерлингов за грамм в Великобритании.

Напомним, преступники из Англии выиграли 4 млн фунтов использовав украденную кредитку.

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