Преступники выиграли 4 млн фунтов использовав украденную кредитку: что сделал владелец карты

Владелец карты не знал о выигрыше пока его не вызвали в суд. Преступников арестовали, когда они пытались открыть банковский счет.

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Двое воров из Англии выиграли 4 млн фунтов стерлингов с помощью похищенной кредитной карты и успели лишь пять дней погулять на выигранные средства. Об этом пишет The Thaiger.

В 2019 году данные кредитной карты Джошуа Аддимана были похищены двумя преступниками — Джоном-Россом Уотсоном и Марком Гудрамом, которые использовали ее для покупки лотерейных билетов. Один из них выиграл 4 миллиона фунтов стерлингов.

Настоящий владелец карты, когда обнаружил две транзакции на сумму 95 фунтов стерлингов каждая, которые он не совершал, заблокировал карту, получил от банка 180 фунтов стерлингов компенсации и забыл об этом событии, пока его не вызвали в суд.

Джошуа Аддиман Фото: Из открытых источников

Сами преступники сначала утверждали, что одолжили карту у анонимного друга, но во время допроса в полиции признались в мошеннической схеме.

Когда владелец карты узнал о выигрыше, то заявил, что заслуживает его долю, поскольку билет был приобретен с помощью его кредитки.

"Он планировал купить дом в Лондоне и отправить свою семью на отдых. Однако представитель лотерейного оператора заявил, что поскольку билет был приобретен мошенническим путем, он не имеет права ни на какие призовые деньги", — говорится в материале.

Лотерейная компания твердо стояла на своем, отказывая в любых выплатах из-за незаконного характера приобретения билетов.

Уотсон и Гудрам до ареста успели устроили на выигрыш пышную пятидневную вечеринку, а поймали их, когда они не смогли открыть банковский счет и в конце концов были пойманы полицией.

Джон-Росс Уостон празднует победу Фото: Из открытых источников

"Этот странный случай заставил многих задуматься над правовыми и этическими последствиями такого непредсказуемого выигрыша и законными претензиями на него", — отметили журналисты.

Напомним, мужчина пошутил о выигрыше в лотерею и за несколько минут стал миллионером.