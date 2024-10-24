Злочинці виграли 4 млн фунтів використавши вкрадену кредитку: що зробив власник карти

Власник картки не знав про виграш аж доки його не викликали до суду. Злочинців арештували, коли вони намагались відкрити банківський рахунок.

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Двоє злодіїв з Англії виграли 4 млн фунтів стерлінгів за допомогою викраденої кредитної карти та встигли лише п'ять днів погуляти на виграні кошти. Про це пише The Thaiger.

У 2019 році дані кредитної картки Джошуа Аддімана були викрадені двома злочинцями — Джоном-Россом Вотсоном та Марком Гудрамом, які використали її для купівлі лотерейних квитків. Один з них виграв 4 мільйони фунтів стерлінгів.

Справжній власник картки, коли виявив дві транзакції на суму 95 фунтів стерлінгів кожна, які він не здійснював, заблокував карту, отримав від банку 180 фунтів стерлінгів компенсації та забув про цю подію, аж доки його не викликали до суду.

Джошуа Аддіман Фото: З відкритих джерел

Самі злочинці спочатку стверджували, що позичили картку в анонімного друга, але під час допиту в поліції зізналися в шахрайській схемі.

Коли власник картки дізнався про виграш, то заявив, що заслуговує на його частку, оскільки квиток був придбаний за допомогою його кредитки.

"Він планував купити будинок у Лондоні та відправити свою сім'ю на відпочинок. Проте представник лотерейного оператора заявив, що оскільки квиток був придбаний шахрайським шляхом, він не має права на жодні призові гроші", — йдеться у матеріалі.

Лотерейна компанія твердо стояла на своєму, відмовляючи у будь-яких виплатах через незаконний характер придбання квитків.

Вотсон і Гудрам до арешту встигли влаштували на виграш пишну п'ятиденну вечірку, а упіймали їх, коли вони не змогли відкрити банківський рахунок і врешті-решт були спіймані поліцією.

Джон-Росс Востон святкує виграш Фото: З відкритих джерел

"Цей дивний випадок змусив багатьох замислитися над правовими та етичними наслідками такого непередбачуваного виграшу і законними претензіями на нього", — наголосили журналісти.

Нагадаємо, чоловік пожартував про виграш у лотерею і за кілька хвилин став мільйонером.