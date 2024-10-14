Туристи перетворили відоме місто на "суцільний жах": звідти виїхали майже всі місцеві жителі

Історичне англійське місто славиться університетом та архітектурою, однак місцевим жителям він вже не подобається.

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Місцеві жителі Кембриджу, Велика Британія, стараються переїхати з нього та приїжджати в місто лише по роботі. Місто перетворили в "суцільний жах" туристи, пише The Daily Star:

Історія міста налічує 800 років, відомо воно приголомшливою архітектурою, першокласними навчальними закладами. Тому щодня з усього світу з'їжджаються туристи та студенти.

Загалом Кембридж щороку відвідують 8,1 млн туристів, а більшість відвідувачів їдуть на коротку одноденну екскурсію. За допомогою швидкісних поїздів дістатись до міста можна менш ніж за годину.

В Кембриджі також працює один із найпрестижніших університетів світу, де навчається понад 25 000 студентів. Щоб відвідати Kings College, один із найвідоміших університетів, за воротами вишиковуються черги туристів, які бажають зробити ідеальну фотографію.

Обидві галузі — туризм та освіта — забезпечують жителям міста майже чверть місцевих робочих місць, однак все ж вони не зовсім задоволені напливом приїжджих до їхнього міста.Вони скаржаться, що місто дуже переповнене гостями, тому жити вони намагаються за межами Кембриджа, навідуючись в місто лише для роботи.

"У місті багато студентів. Я тут більше не живу, просто приїжджаю на роботу", — розповідає один із жителів.

Видання зазначає, що наразі багато містян "приїжджають в Кембридж тільки по роботі". Однак деякі з них позитивно ставляться до туристів, зазначаючи, що вони милі та доброзичливі.

"Люди тут більш доброзичливі, ніж в інших містах, але більшість людей тут студенти, такі ж, як і я", — додав студент магістратури Кембриджа Мухаммад Мудасар.

Тим часом у туристичному секторі Туреччини з’явилась нова шахрайська схема. Вона викликала занепокоєння у місцевих жителів та туристичних агентств.

Фокус раніше писав, що в США за кілька днів до сезонного закриття золотої шахти "Моллі Кетлін" туристи опинились у пастці на глибині близько 305 метрів під землею. Тепер популярну туристичну атракцію в США тимчасово закриють.