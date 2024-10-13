Шукачі пригод застрягли у золотій шахті глибоко під землею: яка доля їх спіткала (фото)

Популярну туристичну атракцію в США тимчасово закриють для з’ясування усіх обставин інциденту.

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За кілька днів до сезонного закриття золотої шахти "Моллі Кетлін" (Колорадо, США) туристи опинились у пастці на глибині близько 305 метрів під землею. За попередніми даними, це сталося внаслідок несправності ліфта, пише видання Daily Mail.

Одна зі свідків, Ронда Пульс, зазначила, що їхня група з 12 осіб "не панікувала", коли інженери кинулися їх рятувати.

"Було незручно, але ми не панікували й не боялися. Принаймні, ніхто не кричав: "Ми коли-небудь виберемося звідси?" або "Що нам робити? Тільки трохи зголодніли та замерзли" — розповідає жінка в інтерв’ю KKTV.

Туристів дістають із золотої шахти "Моллі Кетлін" Фото: KKTV

Вона додала, що всі члени експедиції "дуже вдячні" рятувальникам за швидку реакцію: їх підіймали на поверхню по чотири особи упродовж 30 хвилин.

Як пізніше з’ясувалося, шукачі пригод стали жертвами технічної несправності, в результаті якої один чоловік загинув, а четверо інших отримали незначні травми.

За словами шерифа округу Теллер Джейсона Майкеселла (Jason Mikesell), причина несправності ліфта поки що залишається невідомою.

Згодом було встановлено особу загиблого. Ним виявився 46-річний гід Патрік Вайєр. Точна причина його смерті наразі з’ясовується, але, швидше за все, це пов’язано саме з трагічним інцидентом під землею, а не з погіршенням стану здоров’я. У чоловіка залишився 7-річний син.

Аварія сталася начебто через несправність ліфта Фото: KKTV

Аварію розслідує місцева влада, а також Адміністрація з безпеки та гігієни праці США. Золоту шахту тимчасово забриють для з’ясування усіх обставин інциденту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що розкішний круїзний лайнер Sun Princess опинилися на шляху мегаурагану "Мілтон", який насувався на Флориду (США). Пасажирів та членів екіпажу судна довелось екстрено евакуювати у безпечне місце за допомогою гелікоптера.

Крім того, британець застеріг мандрівників бути пильними на одному з курортів Туреччини. Про шахрайську схему він розповів у відео на своїй сторінці в TikTok, порадивши туристам тримати банківську картку на контролі.