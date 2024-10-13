Искатели приключений застряли в золотой шахте глубоко под землей: какая судьба их постигла (фото)

Популярную туристическую аттракцию в США временно закроют для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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За несколько дней до сезонного закрытия золотой шахты "Молли Кэтлин" (Колорадо, США) туристы оказались в ловушке на глубине около 305 метров под землей. По предварительным данным, это произошло в результате неисправности лифта, пишет издание Daily Mail.

Одна из свидетелей, Ронда Пульс, отметила, что их группа из 12 человек "не паниковала", когда инженеры бросились их спасать.

"Было неудобно, но мы не паниковали и не боялись. По крайней мере, никто не кричал: "Мы когда-нибудь выберемся отсюда?" или "Что нам делать? Только немного проголодались и замерзли" — рассказывает женщина в интервью KKTV.

Туристов достают из золотой шахты "Молли Кэтлин" Фото: KKTV

Она добавила, что все члены экспедиции "очень благодарны" спасателям за быструю реакцию: их поднимали на поверхность по четыре человека в течение 30 минут.

Как позже выяснилось, искатели приключений стали жертвами технической неисправности, в результате которой один человек погиб, а четверо других получили незначительные травмы.

По словам шерифа округа Теллер Джейсона Майкеселла (Jason Mikesell), причина неисправности лифта пока остается неизвестной.

Позже была установлена личность погибшего. Им оказался 46-летний гид Патрик Вайер. Точная причина его смерти сейчас выясняется, но, скорее всего, это связано именно с трагическим инцидентом под землей, а не с ухудшением состояния здоровья. У мужчины остался 7-летний сын.

Авария произошла якобы из-за неисправности лифта Фото: KKTV

Аварию расследуют местные власти, а также Администрация по безопасности и гигиене труда США. Золотую шахту временно закроют для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Напомним, ранее Фокус писал, что роскошный круизный лайнер Sun Princess оказались на пути мегаурагана "Милтон", который надвигался на Флориду (США). Пассажиров и членов экипажа судна пришлось экстренно эвакуировать в безопасное место с помощью вертолета.

Кроме того, британец предостерег путешественников быть бдительными на одном из курортов Турции. О мошеннической схеме он рассказал в видео на своей странице в TikTok, посоветовав туристам держать банковскую карточку под контролем.