"Потерял кучу денег": мужчина рассказал, как туристов обводят вокруг пальца в Турции

По словам Скотта, такое случается не везде, но может произойти именно тогда, когда вы меньше всего ожидаете.

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Британец, которого зовут Скотт, призвал путешественников быть бдительными на одном из курортов Турции. О мошеннической схеме он рассказал в видео на своей странице в TikTok, посоветовав туристам держать банковскую карточку на контроле.

Автор видео выбрал для отпуска курорт "Армуталан", что в Мармарисе, ведь там "царит именно такая атмосфера, которую стремятся почувствовать иностранные туристы". Впрочем, местные воришки не упускают возможности заработать.

"Старайтесь реже демонстрировать свою банковскую карточку. Лично меня обманули на немалую сумму денег. Не буду вдаваться в подробности, но будьте осторожны и очень бдительны с людьми, которые стоят рядом, когда вы вводите номер карты. Кроме того, следите за количеством выпитых напитков", — говорит британец в кадре.

В частности, Скотт посоветовал остерегаться барменов, которые подают "смеси" разных видов алкоголя, а также платить за выпитые напитки по одному, поскольку в некоторых барах вас могут обмануть, добавив в чек то, чего вы на самом деле не заказывали.

В Турции есть немало мошенников Фото: Flickr

"Такое случается не везде, но это может произойти именно тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Доверяйте мне", — резюмировал путешественник в своем ролике, собравшем более 70 тысяч просмотров и множество реакций от зрителей.

В разделе комментариев под видео пользователи сети начали делиться собственными историями и опытом.

"Я живу в Мармарисе уже много лет. Здесь всегда было хорошо";

"Отдыхал там. Был в полной безопасности, идя домой в 2 часа ночи";

"Армуталан — мой любимый курорт. Только что вернулся оттуда и вынужден сказать, что в этом году действительно нужно быть осторожным";

"Был там около 20 лет назад. Неужели все так изменилось?";

"У каждого свой опыт. Мошенники есть везде".

Напомним, ранее Фокус писал, что этим летом турецкие отели и рестораны столкнулись с трудностями из-за бойкота со стороны туристов. Тысячи отдыхающих со всего мира отменяют бронирования и обещают никогда не возвращаться в эту средиземноморскую страну из-за принятия нового закона.

Кроме того, туристка Хейли Даффи из Великобритании была поражена заоблачными ценами на продукты в турецком аэропорту Даламан, назвав их "шуткой".