"Втратив купу грошей": чоловік розповів, як туристів обводять навколо пальця у Туреччині

За словами Скотта, таке трапляється не скрізь, але це може статися саме тоді, коли ви найменше очікуєте.

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Британець, якого звуть Скотт, застеріг мандрівників бути пильними на одному з курортів Туреччини. Про шахрайську схему він розповів у відео на своїй сторінці в TikTok, порадивши туристам тримати банківську картку на контролі.

Автор відео обрав для відпустки курорт "Армуталан", що в Мармарисі, адже там "панує саме така атмосфера, яку прагнуть відчути іноземні туристи". Втім, місцеві злодюжки не втрачають нагоди заробити.

"Намагайтеся рідше демонструвати свою банківську картку. Особисто мене ошукали на чималу суму грошей. Не буду вдаватися в подробиці, але будьте обережні та дуже пильні з людьми, які стоять поруч, коли ви вводите номер картки. Крім того, слідкуйте за кількістю випитих напоїв", — каже британець у кадрі.

Зокрема, Скотт порадив остерігатися барменів, які подають "суміші" різних видів алкоголю, а також платити за випиті напої по одному, оскільки в деяких барах вас можуть обманути, додавши в чек те, чого ви насправді не замовляли.

У Туреччині є чимало шахраїв Фото: Flickr

"Таке трапляється не скрізь, але це може статися саме тоді, коли ви найменше цього очікуєте. Довіряйте мені", — резюмував мандрівник у своєму ролику, що зібрав понад 70 тисяч переглядів та безліч реакцій від глядачів.

У розділі коментарів під відео користувачі мережі почали ділитися власними історіями та досвідом.

"Я живу в Мармарисі вже багато років. Тут завжди було добре";

"Відпочивав там. Був у цілковитій безпеці, йдучи додому о 2 годині ночі";

"Армуталан — мій улюблений курорт. Щойно повернувся звідти й змушений сказати, що цього року дійсно потрібно бути обережним";

"Був там близько 20 років тому. Невже все так змінилося?";

"У кожного свій досвід. Шахраї є всюди".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що цього літа турецькі готелі та ресторани постали перед труднощами через бойкот з боку туристів. Тисячі відпочивальників зі всього світу скасовують бронювання й обіцяють ніколи не повертатися до цієї середземноморської країни через ухвалення нового закону.

Крім того, туристка Хейлі Даффі з Великої Британії була вражена захмарними цінами на харчі в турецькому аеропорту Даламан, назвавши їх "жартом".