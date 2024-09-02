"Це якийсь жарт": жінка поїхала відпочивати у Туреччину й здивувалась через нові ціни
Туристи зі всього світу пишуть, що популярній турецькі курорти можуть перетворитися на міста-привиди вже за кілька років.
Туристка Хейлі Даффі з Великої Британії була вражена захмарними цінами на харчі в турецькому аеропорту Даламан, назвавши їх "жартом". Нещодавно жінка опублікувала розповідь у TikTok, щоб висловити своє розчарування.
У вірусному ролику, що зібрав понад 7 000 вподобань, туристка здивувалась: "Ціни на їжу в аеропорту Даламан — це якийсь жарт. Зачекайте… 20 євро за бургер".
Хейлі назвала це здирництвом й вирішила попередити інших мандрівників про нові реалії на популярному курорті. Підписники британки підтримали її позицію, підтвердивши, що ціни на відпочинок помітно зросли.
- "Їжджу до Туреччини вже 20 років. Це був мій останній рік";
- "Найдорожчий аеропорт у світі";
- "Я все ще не можу повірити, що люди платять за це. Є стільки попереджень в інтернеті. Їжте перед вильотом вдома або деінде".
Один з коментаторів також зазначив, що високі ціни на продукти та напої не лише в турецьких аеропортах, але "це не зупиняє людей від нарікань".
До речі, останнім часом туристи все частіше скаржаться на зростання цін в Туреччині. На їхню думку, місцеві курорти можуть перетворитися на міста-привиди вже за кілька років. Зокрема, користувач TikTok під ніком slimwadie5 заплатив за 60-хвилинну прогулянку на швидкісному катері 120 фунтів стерлінгів (4,5 тис. грн).
"Зараз сиджу в цьому місці — бургер коштує 12 фунтів (648 грн), вода — 2 фунти (108 грн). Тобто ціни стають схожими на лондонські. Моя сестра та її сім'я кажуть, що більше не повернуться сюди, тому що вони просто… В інтернеті багато хто пише, що ще кілька років, і Туреччині кінець", — зазначив він.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що цього літа турецькі готелі та ресторани постали перед труднощами через бойкот з боку туристів. Тисячі відпочивальників зі всього світу скасовують бронювання й обіцяють ніколи не повертатися до цієї середземноморської країни через ухвалення нового закону, який призвів до жорстокого вбивства величезної кількості тварин.
Крім того, ми писали про досвідчену мандрівницю та блогерку з Великої Британії, яка поділилася порадами, як знайти найкращі варіанти для дешевої відпустки. На своїй сторінці у TikTok вона стверджує, що злітати за кордон на вихідні можна за 100 євро (близько 4,5 тис. грн).