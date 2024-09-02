"Це якийсь жарт": жінка поїхала відпочивати у Туреччину й здивувалась через нові ціни

Туристи зі всього світу пишуть, що популярній турецькі курорти можуть перетворитися на міста-привиди вже за кілька років.

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Туристка Хейлі Даффі з Великої Британії була вражена захмарними цінами на харчі в турецькому аеропорту Даламан, назвавши їх "жартом". Нещодавно жінка опублікувала розповідь у TikTok, щоб висловити своє розчарування.

У вірусному ролику, що зібрав понад 7 000 вподобань, туристка здивувалась: "Ціни на їжу в аеропорту Даламан — це якийсь жарт. Зачекайте… 20 євро за бургер".

Хейлі назвала це здирництвом й вирішила попередити інших мандрівників про нові реалії на популярному курорті. Підписники британки підтримали її позицію, підтвердивши, що ціни на відпочинок помітно зросли.

"Їжджу до Туреччини вже 20 років. Це був мій останній рік";

"Найдорожчий аеропорт у світі";

"Я все ще не можу повірити, що люди платять за це. Є стільки попереджень в інтернеті. Їжте перед вильотом вдома або деінде".

Один з коментаторів також зазначив, що високі ціни на продукти та напої не лише в турецьких аеропортах, але "це не зупиняє людей від нарікань".

До речі, останнім часом туристи все частіше скаржаться на зростання цін в Туреччині. На їхню думку, місцеві курорти можуть перетворитися на міста-привиди вже за кілька років. Зокрема, користувач TikTok під ніком slimwadie5 заплатив за 60-хвилинну прогулянку на швидкісному катері 120 фунтів стерлінгів (4,5 тис. грн).

"Зараз сиджу в цьому місці — бургер коштує 12 фунтів (648 грн), вода — 2 фунти (108 грн). Тобто ціни стають схожими на лондонські. Моя сестра та її сім'я кажуть, що більше не повернуться сюди, тому що вони просто… В інтернеті багато хто пише, що ще кілька років, і Туреччині кінець", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що цього літа турецькі готелі та ресторани постали перед труднощами через бойкот з боку туристів. Тисячі відпочивальників зі всього світу скасовують бронювання й обіцяють ніколи не повертатися до цієї середземноморської країни через ухвалення нового закону, який призвів до жорстокого вбивства величезної кількості тварин.

Крім того, ми писали про досвідчену мандрівницю та блогерку з Великої Британії, яка поділилася порадами, як знайти найкращі варіанти для дешевої відпустки. На своїй сторінці у TikTok вона стверджує, що злітати за кордон на вихідні можна за 100 євро (близько 4,5 тис. грн).