"Это какая-то шутка": женщина поехала отдыхать в Турцию и удивилась из-за новых цен

Туристы со всего мира пишут, что популярной турецкие курорты могут превратиться в города-призраки уже через несколько лет.

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Туристка Хейли Даффи из Великобритании была поражена заоблачными ценами на продукты в турецком аэропорту Даламан, назвав их "шуткой". Недавно женщина опубликовала рассказ в TikTok, чтобы выразить свое разочарование.

В вирусном ролике, собравшем более 7 000 лайков, туристка удивилась: "Цены на еду в аэропорту Даламан — это какая-то шутка. Подождите... 20 евро за бургер".

Хейли назвала это вымогательством и решила предупредить других путешественников о новых реалиях на популярном курорте. Подписчики британки поддержали ее позицию, подтвердив, что цены на отдых заметно выросли.

"Езжу в Турцию уже 20 лет. Это был мой последний год";

"Самый дорогой аэропорт в мире";

"Я все еще не могу поверить, что люди платят за это. Есть столько предупреждений в интернете. Ешьте перед вылетом дома или в другом месте".

Один из комментаторов также отметил, что высокие цены на продукты и напитки не только в турецких аэропортах, но "это не останавливает людей от нареканий".

Кстати, в последнее время туристы все чаще жалуются на рост цен в Турции. По их мнению, местные курорты могут превратиться в города-призраки уже через несколько лет. В частности, пользователь TikTok под ником slimwadie5 заплатил за 60-минутную прогулку на скоростном катере 120 фунтов стерлингов (4,5 тыс. грн).

"Сейчас сижу в этом месте — бургер стоит 12 фунтов (648 грн), вода — 2 фунта (108 грн). То есть цены становятся похожими на лондонские. Моя сестра и ее семья говорят, что больше не вернутся сюда, потому что они просто... В интернете многие пишут, что еще несколько лет, и Турции конец", — отметил он.

Напомним, ранее Фокус писал, что этим летом турецкие отели и рестораны столкнулись с трудностями из-за бойкота со стороны туристов. Тысячи отдыхающих со всего мира отменяют бронирования и обещают никогда не возвращаться в эту средиземноморскую страну из-за принятия нового закона, который привел к жестокому убийству огромного количества животных.

Кроме того, мы писали об опытной путешественнице и блогерше из Великобритании, которая поделилась советами, как найти лучшие варианты для дешевого отпуска. На своей странице в TikTok она утверждает, что слетать за границу на выходные можно за 100 евро (около 4,5 тыс. грн).