"Зовсім нема совісті": у Туреччині вигадали новий трюк, щоб обманювати туристів

Місцеві жителі та туристичні агентства висловили глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася, і закликають владу вжити суворих заходів проти шахраїв.

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У туристичному секторі Туреччини з’явилась нова шахрайська схема: деякі агентства пропонують тури до вигаданих пам'яток. Ця інформація викликала серйозне занепокоєння в галузі, зокрема серед іноземних мандрівників, які звикли довіряти фахівцям. Про це пише видання Turizm Güncel.

Повідомляється, що недобросовісні оператори приваблюють клієнтів низькими цінами, але замість того, щоб відвідати справжні історичні місця, везуть їх у "фейкові локації". Наприклад, замість знаменитого каньйону Іхлара мандрівники потрапили у схожі місця, які не мають жодної цінності. А в селі Чардак провели екскурсію звичайним сільським будинком.

У Тереччині мандрівникам показують несправжні пам'ятки Фото: Unplash

Навіть були випадки, коли заводські склади для зберігання лимонів недобросовісні екскурсоводи видавали за стародавні підземні міста. Така практика, за словами представників галузі, не лише розчаровує туристів, які витрачають великі кошти на свою подорож, але й шкодить репутації цілої країни.

Місцеві жителі та туристичні агентства висловили глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася, і закликають турецьку владу вжити суворих заходів проти шахраїв. Попри відчайдушні спроби самостійно протидіяти недобросовісним операторам, ефективність таких заходів є недостатньою.

"Туристична сфера занедбана, деякі люди вже зовсім втратили совість", — написав у розділі коментарів один з читачів видання Turizm Güncel.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що цього літа турецькі готелі та ресторани постали перед труднощами через бойкот з боку туристів. Тисячі відпочивальників зі всього світу скасовують бронювання й обіцяють ніколи не повертатися до цієї середземноморської країни через ухвалення нового закону.

Крім того, туристка Хейлі Даффі з Великої Британії була вражена захмарними цінами на харчі в турецькому аеропорту Даламан, назвавши їх "жартом".