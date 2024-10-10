"Совсем нет совести": в Турции придумали новый трюк, чтобы обманывать туристов

Местные жители и туристические агентства выразили глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией и призывают власти принять строгие меры против мошенников.

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В туристическом секторе Турции появилась новая мошенническая схема: некоторые агентства предлагают туры к вымышленным достопримечательностям. Эта информация вызвала серьезное беспокойство в отрасли, в частности среди иностранных путешественников, которые привыкли доверять специалистам. Об этом пишет издание Turizm Güncel.

Сообщается, что недобросовестные операторы привлекают клиентов низкими ценами, но вместо того, чтобы посетить настоящие исторические места, везут их в "фейковые локации". Например, вместо знаменитого каньона Ихлара путешественники попали в похожие места, которые не имеют никакой ценности. А в селе Чардак провели экскурсию по обычному сельскому дому.

В Тереччине путешественникам показывают ненастоящие достопримечательности Фото: Unplash

Даже были случаи, когда заводские склады для хранения лимонов недобросовестные экскурсоводы выдавали за древние подземные города. Подобная практика, по словам представителей отрасли, не только разочаровывает туристов, которые тратят большие средства на свое путешествие, но и вредит репутации целой страны.

Местные жители и туристические агентства выразили глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией и призывают турецкие власти принять строгие меры против мошенников. Несмотря на отчаянные попытки самостоятельно противодействовать им, эффективность таких мер недостаточна.

"Туристическая сфера запущена, некоторые люди уже совсем потеряли совесть", — написал в разделе комментариев один из читателей издания Turizm Güncel.

Напомним, ранее Фокус писал, что этим летом турецкие отели и рестораны столкнулись с трудностями из-за бойкота со стороны туристов. Тысячи отдыхающих со всего мира отменяют бронирования и обещают никогда не возвращаться в эту средиземноморскую страну из-за принятия нового закона.

Кроме того, туристка Хейли Даффи из Великобритании была поражена заоблачными ценами на продукты в турецком аэропорту Даламан, назвав их "шуткой".