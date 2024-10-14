Туристы превратили известный город в "сплошной ужас": оттуда выехали почти все местные жители

Исторический английский город славится университетом и архитектурой, однако местным жителям он уже не нравится.

Related video

Местные жители Кембриджа, Великобритания, стараются переехать из него и приезжать в город только по работе. Город превратили в "сплошной ужас" туристы, пишет The Daily Star:

История города насчитывает 800 лет, и известен он потрясающей архитектурой, первоклассными учебными заведениями. Поэтому ежедневно со всего мира съезжаются туристы и студенты.

В общем Кембридж ежегодно посещают 8,1 млн туристов, а большинство посетителей едут на короткую однодневную экскурсию. С помощью скоростных поездов добраться до города можно менее чем за час.

В Кембридже также находится один из самых престижных университетов мира, где обучается более 25 000 студентов. Чтобы посетить Kings College, один из самых известных университетов, за воротами выстраиваются очереди туристов, желающих сделать идеальную фотографию.

Обе отрасли — туризм и образование — обеспечивают жителям города почти четверть местных рабочих мест, однако все же они не совсем довольны наплывом приезжих в их город. Они жалуются, что город очень переполнен гостями, поэтому жить они стараются за пределами Кембриджа, наведываясь в город только для работы.

"В городе много студентов. Я здесь больше не живу, просто приезжаю на работу", — рассказывает один из жителей города.

Издание отмечает, что сейчас многие местные жители "приезжают в Кембридж только по работе". Однако некоторые жители положительно относятся к туристам, отмечая, что они милые и дружелюбные.

"Люди здесь более дружелюбны, чем в других городах, но большинство людей здесь студенты, такие же, как и я", — добавил студент магистратуры Кембриджа Мухаммад Мудасар.

Между тем в туристическом секторе Турции появилась новая мошенническая схема. Она вызвала беспокойство у местных жителей и туристических агентств.

Фокус ранее писал, что в США за несколько дней до сезонного закрытия золотой шахты "Молли Кэтлин" туристы оказались в ловушке на глубине около 305 метров под землей. Теперь популярную туристическую аттракцию в США временно закроют.