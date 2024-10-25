На пляжі Ібіци чоловік за один день знайшов сім золотих каблучок (відео)

За словами іспанця, три каблучки мають по дев'ять карат, ще три — по 18, а одна з них — 19 каратна.

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Чоловік з Іспанії, який часто робить знахідки на пляжах за допомогою металошукача та виставляє їх фото у Тік-Ток, зробив кілька неймовірних відкриттів на пляжі Ібіци. Про це пише Mirror.

Чоловік провів чотири години, прочісуючи пісок на пляжі Ібіци. Там серед сміття та старих монет він знайшов сім золотих каблучок, одна з яких мала 19 карат.

"Дякую морю за все, що воно мені дає. Це те, що хотілося зняти сьогодні на пляжі", — зазначив чоловік у підписі до відео.

Він уточнив, що провів на цьому узбережжі багато днів і знаходив там багато сміття, трохи свинцю, старовинні іспанські монети і навіть сучасні євро та центи. Проте вперше знаходить сім золотих каблучок.

"Ці три — по дев'ять карат. Це видно по кольору. Ці — 18-каратні, а ця — 19-каратна. Я ніколи раніше не витягав каблучку з 19-каратного золота. Це було круто і дуже цікаво", — наголосив іспанець.

Зазначимо, що карат — це міра чистоти золота, де 24 карати вважається абсолютно чистим золотом, а 19-каратне золото на 79,17% складається з чистого золота і на 20,9% — з інших металів.

За даними GoldPriceZ, 19-каратне золото коштує 54 фунти стерлінгів за грам у Великобританії.

Нагадаємо, злочинці з Англії виграли 4 млн фунтів використавши вкрадену кредитку.

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