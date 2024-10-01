Копія HMMWV: Іспанія підтвердила постачання бронемашин VAMTAC Україні, що відомо (фото)

Бронеавтомобілі VAMTAC називають місцевою копією американських HMMWV через візуальну схожість. Ці машини мають вагу до майже 6 тонн і здатні перевозити до 2,5 тонни вантажів.

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Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що українські Сили оборони протягом тривалого часу вже отримують автомобілі VAMTAC, які Мадрид постачає як військову допомогу для Києва. Про це вона повідомила під час відвідин заводу компанії-виробника Urovesa, розташованому в регіоні Галісія, пише портал Infodefensa.

Іспанське медіа не вказує ані кількість наданого транспорту, ані потенційне число одиниць, які можуть постачати Україні. Також Міноборони Іспанії не розкриває терміни постачання цього виду броньованого транспорту.

Лінія виробництва автомобілів VAMTAC в Іспанії

ЗМІ зазначає, що підприємство Urovesa має штат в 300 осіб, і здатне виготовити до 5000 автомобілів на рік. Наразі залишається невідомим, яку кількість машин було законтрактовано для потреб українських військових.

За даними журналістів, у 2023 році компанія Urovesa мала загальний оборот у розмірі 100 млн євро, а сума прибутку склала лише 1,5 млн. Основним видом продукції були саме машини VAMTAC, а також легковики та вантажівки цивільного призначення.

Ці іспанські бронемашини називають місцевою копією HMMWV через свою візуальну схожість з її американським аналогом. Сам автомобіль має масу в 5,8 т, а також вона здатна вести до 2,5 т корисного навантаження.

27 вересня Фокус повідомляв, що Велика Британія передасть Україні 16 нових самохідних гаубиць AS90. До цього Лондон уже встиг надати десять таких систем для потреб українського війська.

29 вересня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна отримає 628 млн доларів для закупівлі необхідних озброєнь.