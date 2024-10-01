Копия HMMWV: Испания подтвердила поставки бронемашин VAMTAC Украине, что известно (фото)

Бронеавтомобили VAMTAC называют местной копией американских HMMWV из-за визуального сходства. Эти машины имеют вес до почти 6 тонн и способны перевозить до 2,5 тонны грузов.

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что украинские Силы обороны в течение длительного времени уже получают автомобили VAMTAC, которые Мадрид поставляет в качестве военной помощи для Киева. Об этом она сообщила во время посещения завода компании-производителя Urovesa, расположенном в регионе Галисия, пишет портал Infodefensa.

Испанское медиа не указывает ни количество предоставленного транспорта, ни потенциальное число единиц, которые могут поставлять Украине. Также Минобороны Испании не раскрывает сроки поставки этого вида бронированного транспорта.

Линия производства автомобилей VAMTAC в Испании

СМИ отмечает, что предприятие Urovesa имеет штат в 300 человек, и способно изготовить до 5000 автомобилей в год. Пока остается неизвестным, какое количество машин было законтрактовано для нужд украинских военных.

По данным журналистов, в 2023 году компания Urovesa имела общий оборот в размере 100 млн евро, а сумма прибыли составила лишь 1,5 млн. Основным видом продукции были именно машины VAMTAC, а также легковушки и грузовики гражданского назначения.

Эти испанские бронемашины называют местной копией HMMWV из-за своего визуального сходства с ее американским аналогом. Сам автомобиль имеет массу в 5,8 т, а также она способна вести до 2,5 т полезной нагрузки.

27 сентября Фокус сообщал, что Великобритания передаст Украине 16 новых самоходных гаубиц AS90. До этого Лондон уже успел предоставить десять таких систем для нужд украинской армии.

29 сентября министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Украина получит 628 млн долларов для закупки необходимых вооружений.